Glück im Unglück: Wie es Floristin Anne-Kathrin Faiss zum Wochenmarkt Winnenden verschlug

Ob Sonne, Regen, Schnee oder Wind: Wenn die Blumenhändler auf dem Wochenmarkt in Winnenden ihre bunten Tulpenbunde und Sträuße aufbauen, herrschen fröhliche Farben vor und erfreuen das Auge. Zu den beiden angestammten Ständen am Torturm und am Marktbrunnen hat sich im Juli vergangenen Jahres Floristmeisterin Anne-Kathrin Faiss (42) gesellt. Zunächst nur donnerstags, seit Januar aber auch samstags.

Dass der zusätzliche Platz frei wurde, empfindet sie als großes Glück: „Davor war ich samstags in Waiblingen unter den Arkaden des Alten Rathauses. Aber dann wurde mir fristlos gekündigt.“ Offenbar kam der Biohändler zurück, der dort schon vorher war. „Ich konnte mich gar nicht von den Nachbarn und Kunden verabschieden“, bedauert Faiss. Sie hofft, dass der eine oder andere Waiblinger den Weg nach Winnenden findet.

Nürtingerin schwärmt von den Kunden in Winnenden

Sie jedenfalls ist begeistert: „Für eine so kleine Stadt ist hier enorm viel los. Und die Menschen sind unheimlich locker und gesellig“, stellt Faiss fest. Fast möchte man sie als PR-Frau für Winnenden empfehlen, so sehr schwärmt die Nürtingerin von den Fachwerkhäusern und dem Menschenschlag im Remstal.

Wer sie eine Weile beobachtet, wie sie mit den Kundinnen umgeht, merkt aber auch, was für ein freundlicher, zugewandter und serviceorientierter Profi sie ist. „Das blüht locker bis in den April hinein“, sagt sie zu einer Frau über ein Topfpflänzchen, das schon jetzt mit einem kräftigen Pink die Blicke auf sich zieht. Und die prachtvollen langstieligen Rosen, die würden eine Woche halten, garantiert Anne-Kathrin Faiss.

„Ich bin morgens um 3 Uhr auf dem Großmarkt und komme dann nach Winnenden, es ist also eigentlich nicht so weit für mich, wie manche denken.“ Die Schnittblumen kommen aus der Region, zum Beispiel aus Esslingen, die Kräuter von der italienischen Blumenriviera. „Für die Kränze für Tisch oder Tür trockne ich die Blüten selbst und wickle sie mit dem Moos zusammen“, erzählt die 42-Jährige über die feinen, detailreichen Gebilde.

Morgens und mittags ein kleiner Umzug mit den vielen Möbeln

Dass ihr Stand so ein Augenschmaus ist, liegt aber auch an den vielen Vintage-Möbeln, auf denen sie Blumen, Pflanzen und Dekoartikel arrangiert. Hier eine Bank, da eine Leiter, ein Metalltisch mit viel Patina, ein umgedrehtes Regal, ein alter Fensterladen. Für einen Minimalisten wäre das ein Umzug, was die zierliche Frau hier morgens auf- und mittags wieder abbaut. „Einmal im Monat fahre ich nach Holland und kaufe dort die Dekoration ein“, verrät Anne-Kathrin Faiss zwischen zwei Kunden-Gesprächen.

Hochzeitsfloristik und Blumendekoration für Veranstaltungen

Hat sie wenigstens Helfer? „Nein, das will ich nicht, ich mache alles allein“, erzählt sie, auch ihren Stand auf dem Ulmer Wochenmarkt. Sie sei ein Marktkind, schon ihre Eltern hatten Gemüseanbau und verkauften auf Wochenmärkten, sie war immer dabei.

In Kirchheim an der Teck lernte sie Floristin, arbeitete dann in verschiedenen Blumenläden, unter anderem im Team einer Europameisterin, bevor sie ihren Meister machte und selbstständig wurde. „Nachmittags ab 15 Uhr bin ich von Montag bis Freitag in meinem Laden in Nürtingen-Reudern, mittlerweile ist er bis 20 Uhr geöffnet“, erzählt die Frau, die energiegeladen und überhaupt nicht müde von solch langen Arbeitstagen wirkt. „Hochzeitsfloristik und Blumendekoration für Veranstaltungen, das ist absolut mein Ding“, sagt sie über ihr zweites Standbein, die Florale Werkstatt.