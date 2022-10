Großbaustelle in Winnenden: Wie laufen die Arbeiten in der Waiblinger Straße?

Bagger rollen, ihre mächtigen Schaufeln graben sich in den Boden, heben Erde aus, ganz in der Nähe vermessen Arbeiter die Straße, in einer Baugrube befinden sich allerlei bunte Rohre und Kabel. Peter Bulling, Leiter des Sachgebietes Tief- und Straßenbau, schaut glücklich aus. Die Großbaustelle an der Wabilinger Straße läuft bisher zu seiner Zufriedenheit.

„Wir sind momentan dabei, Leitungen zu legen. Von der Rewe-Kreuzung etwa 100 bis 150 Meter in Richtung Lidl“, erzählt er. Im Prinzip könne man sich die Tätigkeiten dort wie auf einer Wanderbaustelle vorstellen. Sind Kabel und Rohre im Boden, kümmere man sich zügig darum, dass Arbeiter die Gruben auch wieder schließen. Zunächst setzen sie Randsteine der Gehwege, ehe Pflastersteine und Asphaltarbeiten folgen. Noch allerdings ist es nicht so weit. „Momentan passiert viel im Untergrund. Die grünen und orangefarbenen Leitungen sind für den Breitbandausbau. Außerdem kommen die Stromüberspannungen von den Dächern herunter“, erzählt Bulling. Zudem werden Leerrohre verlegt, unter anderem von der Telekom. „Wenn irgendwann einmal die ‘Smart City‘ Thema wird, dann sind wir vorbereitet“, erklärt er. Betreffen kann das zum Beispiel Anzeigetafeln eines Parkleitsystems, aber auch Antennen, um das 5G-Netz auszubauen.

Bei der Stadtverwaltung sind bisher keine Beschwerden eingegangen

Beschwerden von Anwohnern seien bisher kein Thema gewesen. „Bei der Stadtverwaltung ist dazu gar nichts angekommen“, versichert Bulling. Komme es zu Abstimmungsbedarf, setzen sich die Anwohner erfahrungsgemäß direkt mit den Arbeitern vor Ort auseinander. „Es kommt natürlich vor, dass teilweise Einfahrten blockiert sind. Dabei handelt sich dann aber nur um Stunden, nicht um Tage.“

Auch was die Lautstärke angeht, habe sich bei der Stadtverwaltung bisher niemand gemeldet. Anfangs, beziehungsweise vor Beginn der Arbeiten, habe es mit Verantwortlichen der Agip-Tankstelle Gesprächsbedarf gegeben. Auch hier scheinen jedoch die Bedenken ausgeräumt zu sein.

Auch der Verkehr läuft inzwischen flüssiger

Und: Der Verkehr läuft. „In den ersten beiden Tagen hatten wir einen Rückstau. Seitdem sind die Signalanlagen auf die Baustellensituation eingestellt. Sicher wird sich auch der ein oder andere eine andere Strecke überlegt haben“, vermutet Bulling. Ebenso gibt es kein Problem mit Rasern. Im Gegenteil. „Bei solchen Baustellen ist es meist eher so, dass die Leute zu langsam fahren, weil sie schauen wollen, was getan wird“, weiß er.

Ein Großprojekt in ungewissen Zeiten – muss man sich da Sorgen machen?

Noch bis Ende 2024 soll es dauern, bis die Straße rückgebaut ist. Zumindest, wenn alles im Zeitplan bleibt. „Momentan haben wir keine Verzögerungen. Die zuständige Firma Klöpfer hat ihr Material rechtzeitig bestellt, so dass es momentan auch zu keinen Lieferschwierigkeiten kommt“, freut sich Bulling. Was die Verlegung von Kabeln angeht, könne man Stand jetzt auch nicht von Zeitverlusten ausgehen, zudem ist das Wetter noch stabil. Aber: „Wenn es richtig kalt wird, dann kann es vielleicht die ein oder andere Pause geben.“ Kosten für die Großbaustelle: mehr als neun Millionen Euro. Etwa 180 Tage werden pro Straßenseite zwischen Rewe und Lidl veranschlagt. Ist die Seite stadteinwärts fertig, geht es auf der anderen Seite weiter. Im Spätsommer 2023 rückt die Baustelle dann in Richtung Kronenplatz voran.

Ob Peter Bulling Sorge hat, solch ein Großprojekt ausgerechnet in diesen ungewissen Zeiten durchzuziehen? „Bisher hat uns keiner signalisiert, dass es Probleme gibt. Momentan erkennen wir auch, dass die Nachfrage im Baubereich eher nachlässt. Ich denke daher, dass die Preise runtergehen werden, und habe keine große Angst“, antwortet er.

Wann kommen die Blitzersäulen?

Angst dürften auch diejenigen Autofahrer nicht haben, die das Gaspedal auf der Waiblinger Straße gerne auch mal etwas weiter durchdrücken. Möglicherweise sind sie aber besorgt, denn schließlich sind zwei Blitzersäulen für die Strecke vorgesehen. Eine auf Höhe Grüninger-/ Zellerstraße und eine weitere auf Höhe der Brückenstraße.

Die erste Säule soll mit dem Ende des ersten Abschnittes im Spätsommer 2023 kommen, die andere dann wohl erst in knapp zwei Jahren. Ziel des Projektes ist die Beruhigung des Verkehrs.