Große Erleichterung: Die Theorieprüfung für den Führerschein kehrt zurück an den Standort Winnenden

Gute Nachricht für alle Führerscheinanwärter aus Winnenden: Es gibt ab August wieder Theorie-Prüfungstermine in Winnenden: am Dienstag, 11. August, und am Freitag, 14. August. Die Volkshochschule Winnenden stellt dem Tüv Süd ihre Räume zur Verfügung, so dass von 8 bis 16 Uhr im 45-Minuten-Takt die schriftlichen Prüfungen von jeweils 20 Personen abgelegt werden können. Anschließend macht die Volkshochschule Sommerpause. Fahrschulen, die ihre Prüflinge anmelden wollen, können dies seit vergangenem Freitag mit dem Online-Buchungssystem des Tüv tun, wie Fahrschulinhaber Ralf Klopfer per E-Mail an seine Kollegen schrieb.

Tüv wollte alle Theorieprüfungen an drei Standorten konzentrieren

Seit der Academy-Chef im Februar erfahren hatte, dass der Tüv Süd ab April gar keine Theorieprüfungen mehr in Winnenden abnehmen will, engagierte sich Klopfer mit Rundschreiben an Kollegen, den Fahrlehrerverband sowie Stadt und Kommunalpolitiker. Die Begründung des Tüv lautete damals, dass es im gemieteten Saal eines Hotels häufig zu Betrugsversuchen gekommen war und kein anderer Raum zur Verfügung stand. Außerdem sah der Tüv Süd organisatorische Vorteile, wenn er an den Standorten Schorndorf, Fellbach und Backnang die Theorieprüfungen konzentriert.

Durch die coronabedingten Schließungen der Fahrschulen und Stopps der praktischen wie theoretischen Fahrprüfungen war aber zu einer Art Prüfungsstau gekommen. Außerdem erwies sich war der Prüfungsort Backnang zu klein und man war nach Sulzbach in eine Gaststätte ausgewichen – die mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer erreichbar ist.

„Oberbürgermeister Holzwarth hat sich sehr dafür engagiert“ berichtet Klopfer von einem Gespräch mit ihm, Wirtschaftsförderer Hettich und zwei Herren vom Tüv. Die Fahrlehrer freuen sich über den Erfolg, die Rückkehr der ortsnahen Theorieprüfung. Die Termine in Winnenden sind nach wie vor nicht nur Winnender Fahrschulen vorbehalten, Prüflinge aus der ganzen Region können angemeldet werden.