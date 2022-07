Höfener Heizzentrale kommt aufs Gelände des Mineralfreibads

Die Stadtwerke haben schon vor längerer Zeit daran gedacht, für den Teilort Höfen eine Heizzentrale zu bauen, in der ein nachwachsender Rohstoff (Pellets) in einem Blockheizkraftwerk in Wärme und Strom verwandelt wird. Für Notfälle (Reparatur, Wartung) ist zudem ein 800-kW-Gaskessel vorgesehen. Bis zu 1000 Haushalte, eigentlich ganz Höfen, kann die Heizzentrale dereinst versorgen (wir haben zuletzt über das Thema von der Einwohnerversammlung in Höfen berichtet).

Kürzlich nun hatte der Technische Ausschuss des Gemeinderats über den Bauantrag und die notwendigen Befreiungen auf dem Gelände des Mineralfreibads zu befinden. Und wurde dabei unter einen gewissen Zeitdruck gesetzt: Schon diesen August oder September soll der Leitungsbau für die Fernwärme beginnen, denn die Erschließung des Baugebiets Bildackerstraße, schräg gegenüber vom Mineralfreibad, steht bevor.

Im Herbst 2023 soll die Wärmelieferung bereits funktionieren. „Nicht nur Bauträger Weisenburger steht uns im Nacken, auch die Kunden in der Ruitzenmühle, die wir für die Fernwärme bereits gewonnen haben, wollen wir bedienen. Wir mussten sie schon um ein weiteres Jahr vertrösten, sie nutzen weiter ihre teils uralten Heizanlagen, bis wir so weit sind“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Schwarz in der Sitzung im Rathaus.

Schäftlmeier: Die Heizzentrale auf dem Parkplatz wäre die elegantere Lösung

Stadträtin Petra Schäftlmeier (CDU) stimmte als Einzige gegen die Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Sie fand: „Die Heizzentrale auf dem Schotterparkplatz zu bauen, wäre doch die elegantere Lösung gewesen.“ Stefan Schwarz, aber auch Bürgermeister Norbert Sailer und Stadtentwicklungsamtsleiter Markus Schlecht war jedoch daran gelegen, für die Heizzentrale kein neues, zeitaufwendiges Bebauungsplanverfahren in Gang setzen zu müssen, das wäre bei dem Beispiel Parkplatz der Fall gewesen. Sondern sie wollen das vorhandene Baufenster auf dem Freibadgelände für das Bauwerk mit seinem 10,3 Meter hohen Silo und Wärmespeicher, den noch viel höheren Schornsteinen und dem Technikgebäude ausnutzen.

Vier Meter Hainbuchenhecke werden entfernt

Der auserkorene Bauplatz hat trotzdem zwei Nachteile: Erstens, das Beachvolleyballfeld, das der Förderverein einst in Eigenregie gebaut hatte, muss verlegt werden. Dort, wo es sich seit vielen Jahren befindet, würde es direkt an die neue Heizzentrale angrenzen, ein sportliches Spielen wäre nicht mehr möglich. Zweitens braucht es für die Wartung und Reinigung der Anlage einen größeren, etwa drei Meter breiten, separaten Zugang vom Seehaldenweg aus. Vom großen Schotterparkplatz aus reicht ein schmaler Durchgang für eine Person, die den Pelletschlauch ans Pelletsilo anbringt. Etwa vier Meter Hainbuchenhecke müssen insgesamt entfernt werden, einige Längsparkplätze vor dem Bad sind auch tangiert, aber nur, wenn eine Wartung stattfindet. „Auf dem Schotterparkplatz fallen durch die Heizzentrale aber keine Parkplätze weg“, betonte Markus Schlecht.

Weniger Liegefläche – gegenüber der Energieversorgung ein kleines Problem

„Da geht also Liegefläche weg“, stellte Stadträtin Rahel Dangel (ALi) fest. „Ja“, rechtfertigte Bürgermeister Norbert Sailer das Vorhaben, „aber für die Energieversorgung, bei der wir an einem neuralgischen Punkt sind.“ Stadtrat Diethard Fohr (FDP) ergänzte: „Die Liegefläche ist groß und nie überbelegt, das passt.“

„Ich nehme an, um das Blockheizkraftwerk kommt noch ein Zaun – mit einer Hecke?“, fragte Dangel. Stefan Schwarz bejahte den Zaun, das ist aus Sicherheitsgründen notwendig, und sagte über eine neue Hecke: „Wenn das gewünscht wird, legen wir eine an.“ Er und seine Kollegen wollen sich dazu mit dem Förderverein Mineralfreibad abstimmen.

Wegen eines neuen Standorts für den Beachvolleyballplatz gebe es „ein gutes Miteinander mit dem Verein, keinen Widerstand aus seinen Reihen“, berichtete Stadtrat Richard Fischer (CDU), der in Höfen wohnt. Rahel Dangel enthielt sich gleichwohl der Stimme bei der Abstimmung.

Was aus der Linde an der Hecke wird, diese Frage stellte unsere Redaktion Stefan Schwarz im Nachgang zur Sitzung. „Wir wollen sie stehen lassen, unter anderem auch als Sichtschutz für die Behälter, die wir grünlich gestalten wollen“, sagt er über das Silo und den Wärmespeicher. Die eigentliche Heizzentrale sei weit genug vom Baum weg und benötige nur eine auf Stelzen stehende Bodenplatte. Maximal müsse die Linde etwas eingekürzt werden.