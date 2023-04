Heinz Dengler legt Amt im Seniorenrat in Winnenden nieder

Nach fast 17-jähriger Tätigkeit als Vorstandsmitglied und Sprecher des Seniorenrats in Winnenden hat Heinz Dengler sein Ehrenamt niedergelegt. Neu im Vorstand sind nun Walter Etzel und Albert Petersen, welcher zukünftig die Funktion des Sprechers übernehmen wird. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an unsere Redaktion mit.

Im November 2006 wurde Dengler zum Sprecher des Vorstandes gewählt und nahm damit von Beginn an eine tragende Rolle im Gremium ein. Unter seiner Leitung und Mitwirkung setzte sich der Seniorenrat für zahlreiche Projekte wie die Sitzbankaktion oder den Generationenparcours im Sportzentrum ein. Ein bleibendes und fortzuführendes Ziel des Seniorenrats ist die Arbeit für eine barrierefreie und inklusive Stadt.

Winnender Seniorenrat: Auch die Nachfolge ist geklärt

Für sein Engagement und die Zusammenarbeit dankte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth auch im Namen der Stadtverwaltung und des Winnender Gemeinderats, heißt es in der Mitteilung. „In den deutlich über 16 Jahren, in welchen Sie sich im Seniorenrat mit Herzblut eingebracht haben, regten Sie zu zahlreichen Projekten an und brachten durch Ihren Einfallsreichtum und Ihre Hartnäckigkeit diese regelmäßig voran“, betonte Holzwarth. „Das Bohren von vielen dicken Brettern war genau Ihr Ding gewesen. Sie haben dies mit Charme und Spitzbübigkeit getan, so dass es eine wahre Freude war, mit Ihnen zu arbeiten.“

Noch in derselben Sitzung befasste sich der Seniorenrat mit der Nachfolge von Heinz Dengler. Hierbei wurden erstmals Albert Petersen und Walter Etzel in den Vorstand des Gremiums gewählt. Zusammen mit der wiedergewählten Monika Medinger-Vees bilden sie nun den Vorstand des Winnender Seniorenrats.