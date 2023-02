Hinweis der Stadt Winnenden: Feuerwerk zum Geburtstag muss genehmigt sein

Weil es immer beliebter wird, bei Feiern ein Feuerwerk abzubrennen, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung, dass dies nur in der Neujahrsnacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar gestattet ist. „Zu allen anderen Zeiten ist in Deutschland vorher die zuständige Behörde zu informieren und es ist in der Regel auch eine behördliche Genehmigung erforderlich.“

Wer ohne Erlaubnis Raketen in die Luft jagt, begeht mindestens eine Ordnungswidrigkeit und erhält ein Bußgeld. Wer die Auflagen für eine Erlaubnis nicht einhält, ebenfalls. Entstehen anderen dazu noch Schäden durch das Feuerwerk, muss der Verursacher Schadenersatz bezahlen.

Gefahr für und durch Kühe und Pferde

„Nicht zu vergessen sind Belästigungen und erhebliche Störung der Nachtruhe der Nachbarschaft durch immer zahlreicher werdende Feuerwerke in bestimmten Bereichen“, schreibt Pressesprecherin Franziska Götz. „Betroffen sind teilweise auch landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung. Hier ist es zum Teil erforderlich, dass bei jedem Feuerwerk Aufsichtspersonen in den Ställen sind oder die Weidefläche gewechselt wird.“

Die Gefahren für die Tiere sind nicht zu unterschätzen: „Insbesondere Pferde und Rinder können sich oder andere verletzen, wenn sie aufgrund eines Feuerwerks erschrecken und in Panik geraten.“ In der Vergangenheit sei es trotz eingeleiteter Vorsichtsmaßnahmen bereits mehrfach zu kritischen Situationen und Sachbeschädigungen gekommen. In der diesjährigen Neujahrsnacht haben sich drei in Panik geratene Rinder in Erdmannhausen derart verletzt, dass sie erschossen werden mussten. Ein Tier in Panik könnte außerdem einen Verkehrsunfall verursachen, wenn es durchgeht und unvermittelt auf eine Straße rennt.

„Es macht deswegen viel Sinn, die Behörde zuvor zu kontaktieren und sich gegebenenfalls vorher zu informieren, welche Schäden von der eigenen Versicherung übernommen werden und welche nicht gedeckt sind“, so Götz, die als Ansprechpartner im Rathaus Winnenden Mitarbeiter im Amt für öffentliche Ordnung nennt. Ihnen sind Name und Anschrift des Verantwortlichen, der Anlass des Feuerwerks und die genaue Lage des Abbrennortes (gegebenenfalls auch die schriftliche Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers) zu nennen. Derzeit beträgt die Gebühr einer solchen Ausnahmegenehmigung 30 Euro, ein Anspruch auf Erteilung der Genehmigung besteht jedoch nicht.