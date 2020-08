„Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen“, sagt Michael Rieger, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Winnenden (BGW). Die BGW vermietet knapp 450 Mietwohnungen in Winnenden und Umgebung. In der Coronakrise haben Menschen ihren Job verloren oder sind in Kurzarbeit gerutscht. Hat die BGW dadurch Mieteinbußen zu beklagen? „Unsere Mietausfälle sind nicht höher als sonst“, erklärt BGW-Vorstand Jürgen Schneider. „Es gibt immer Mieter, die finanzielle Probleme haben“, sagt Rieger. Diese Quote