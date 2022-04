Hundebesitzer verunsichert: Giftköder in Breuningsweiler?

Hunde- und Katzenbesitzer in Breuningsweiler sind verunsichert. In Facebookgruppen wird schon seit längerer Zeit vor Giftködern im Oberdorf gewarnt.

Mitte der Woche meldet sich dann Familie Holmes, die in Breuningsweiler lebt, bei unserer Redaktion. Ursula und James Holmes sind selbst Hundehalter. „Lassie ist ein Langhaar-Collie“, erzählt Ursula Holmes am Freitagmittag. „Giftköder sind regelmäßig Thema via Whatsapp. Auch Zettel wurden schon verteilt“, berichtet die Hundebesitzerin.

Häufung ähnlicher Fälle

Ihr sind vier bis fünf Fälle im Ort bekannt, die alle ähnlich verlaufen sind. „Die Hunde torkelten plötzlich, haben sich übergeben. Die Besitzer sind dann zum Tierarzt gefahren. Glücklicherweise konnten die Tiere gerettet werden.“

In einem Fall sei es allerdings ziemlich knapp gewesen. Hätten die Halter nicht so schnell reagiert, wäre die Hilfe des Tierarztes vermutlich zu spät gekommen.

Hinzu komme, dass seit geraumer Zeit auch einige Katzen spurlos verschwunden sind. „Eine Katze lag tot auf einer Terrasse. Wir wissen nicht, ob es damit etwas zu tun hat. Komisch ist es allerdings schon“, sagt Ursula Holmes.

Nachfrage bei der Polizei: „Am 3. April 2022 wurde von einem Hundebesitzer der Polizei mitgeteilt, dass er seinen Hund mit Vergiftungssymptomen zum Tierarzt brachte. Der Arzt diagnostizierte damals eine Intoxikation, jedoch gab es keine Hinweise auf Giftköder“, schreibt Polizeisprecher Rudolf Bihlmaier.

Die Polizei könne auch nicht bestätigen, dass in Breuningsweiler Giftköder gesichtet wurden.

Hund Lassie bleibt vorerst angeleint

Ursula und James Holmes fühlen sich beim Spazieren momentan trotzdem sicherer, wenn sie ihre Hündin an der Leine lassen. An eine zufällige Häufung der Fälle glauben sie nicht. „Vielleicht tut das jemand, der vom Hundekot genervt ist. In letzter Zeit hat dieses Problem zugenommen. Meiner Meinung nach gibt es zu wenige Hundetütenspender und zu wenige Mülleimer“, mutmaßt James Holmes. Aber dann mit Giftködern zu reagieren? „Das löst das Problem nicht“, sagt er.

Schwierige Sachlage

Im vergangenen Jahr wurden unter anderem auch in Berglen-Hößlinswart Giftköder vermutet. Ein Polizeisprecher erklärte unserer Redaktion damals, wie schwierig solche Fälle zu händeln sind. „Vielleicht steckt da gar keine böse Absicht dahinter. Giftköder sind subjektiv“, sagte der Polizeimann, der selbst Hundehalter ist, damals. „Ich weiß, wie schnell solche Mitteilungen auf Facebook geteilt werden. Oft kommt dann jedoch dabei heraus, dass es keine Giftköder sind“, berichtete er. Verdorbener Müll oder Aas werde häufig mit Giftködern verwechselt oder gleichgesetzt.