„Das kann doch nicht sein“, sagt ein Mann. Mit sanfter Stimme, aber ungläubig. „Nach einer halben Stunde ist der ganze Impfstoff weg? Das kann nicht sein.“ Der Mann hat recht: Der Impfstoff ist um 13.30 Uhr nicht weg, sondern nur bereits vergeben. An 199 Personen, die sich am Freitag, 26. November, von 10.30 Uhr an trotz der Eiseskälte am ehemaligen Autohaus-Verkaufsraum an der Linsenhalde angestellt haben. „Sie hatten Campingstühle dabei“, sagt die Organisatorin vom Rathaus, Manuela Voith.