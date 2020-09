In ein Corona-Risikogebiet zu reisen ist einfach. Aber wie kommt man zurück? Rückkehrer haben die Pflicht, sich testen zu lassen, sich per E-Mail bei der Stadt zu melden und sich so lange in Quarantäne zu begeben, bis ein ärztlich bestätigter negativer Corona-Test vorliegt. 583 Reiserückkehrer haben das bislang in Winnenden gemacht. Und es ist gar nicht so arg kompliziert, wie Julia S. (Name geändert) aus Winnenden erzählt.

In Barcelona Rückreise gut vorbereitet

Familie S.