Irmscher baut neu in Winnenden und hat noch viel Bürofläche frei für Mieter

Die Irmscher-Grundstücksgesellschaft hat mit dem Bau ihres Bürogebäudes mit Fläche für ein Fitnessstudio im Gewerbegebiet Lange Gewand in Winnenden begonnen. Die Firma hat unserer Redaktion dazu eine Pressemitteilung geschickt, ein eigener Bericht dazu war kurz nach der Genehmigung der Befreiungen vom Bebauungsplan durch den Gemeinderat erschienen, am 29.12.2021.

Damals rechnete Günther Irmscher mit einem Baustart Mitte 2022, acht Monate später nun ist das dreieckige Gelände mit Blick aufs B-14-Viadukt und direkt am Radweg nach Schwaikheim gelegen fertig präpariert, um die Fundamente zu gießen.

In der Pressemitteilung von Irmscher stecken neben bekannten Fakten ein paar Neuigkeiten. Wie Günther Irmscher schon 2021 betont hatte, ließ er einen modernen, energieeffizienten Multifunktionsbau planen, der auf drei Stockwerken „nachhaltig“ gebaut werde, also „energieeffizient“ (Irmscher 2021) und mit Solar- und Photovoltaikanlage, die mit einer Wärmepumpe gekoppelt sind. „Es stehen unter anderem auch zehn zusätzliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge zur Verfügung“, heißt es in der Pressemitteilung über das „Energiehauskonzept“.

Statt „Cleverfit“ kommt „Fitness United“ in das Gebäude

Neu ist das Aussehen des Gebäudes, die in der Visualisierung zunächst grau dargestellte, mit breiten Fenstern durchbrochene Fassade, ist nun autoreifenschwarz mit einem senkrechten und waagrechten knallroten Akzent. Es sind die Farben aus dem Irmscher-Automobilbau-Logo, und so ist der Eingang in der Mitte kaum zu verfehlen. „Das neue ,Gesicht' 'am Ortseingang in Winnenden wurde maßgeblich von der Design Abteilung der Irmscher-Firmengruppe gestaltet und wird einen prägnanten Punkt darstellen“, so die Pressemitteilung.

Zweite Neuigkeit: Es wird nicht wie ursprünglich ausgesagt „Cleverfit“ der Mieter der Fitnessstudiofläche, sondern „Fitness United“.

Drittens sind noch rund 600 Quadratmeter teilbare Büroflächen für Mieter frei. Interessenten können sich am Firmensitz in Remshalden melden. Das hörte sich 2021 optimistischer an, als Günther Irmscher sagte, 80 Prozent der Flächen seien schon vermietet.

Im obersten Stockwerk wird die eng mit Winnenden verwurzelte Irmscher-Firmengruppe einziehen und, unter anderem, „die Event- und Bürofläche für exklusive Präsentationen nutzen.“

Der Neubau soll im April 2024 bezugsfertig sein

Als Fertigstellungstermin nennt die Pressemitteilung den Monat April im nächsten Jahr, 2024.

Außerdem betont die Irmscher-Firmengruppe ihre Verwurzelung in der Stadt: „Die Firmengruppe wurde 1968 in Winnenden gegründet, aus dem Kapital des Verkaufs eines Rennfahrzeuges. Inzwischen ist daraus eine weltweit agierende Firmengruppe gewachsen, die als Partner und Dienstleister der Automobilindustrie agiert. In der mehr als 55-jährigen Historie wurden bereits mehr als 500 000 Fahrzeuge an Irmscher Produktionsstätten umgebaut.