Jet-Tankstelle in Winnenden abgesperrt - Wann es wieder weitergeht und was mit dem Paketshop ist

Aufregung am Dienstagabend auf Facebook: Weshalb hat die Jet-Tankstelle an der Waiblinger Straße geschlossen? „Es handelt sich um eine technische Umstellung. Deshalb waren die Zapfsäulen seit Montag, 31. Mai, gesperrt“, erklärt ein Jet-Pressesprecher am Telefon. Ab Mittwochmittag solle dort allerdings wieder Kraftstoff fließen.

Und der Hermes-Paketshop? Facebooknutzer beklagten sich darüber, dass sie nicht mehr an ihre Pakete kommen. „Das habe ich geprüft“, antwortet der Pressesprecher. „Die Paketannahmestelle war ganz normal geöffnet. Möglicherweise waren einige Kunden durch das rote Absperrband irritiert“, vermutet er.