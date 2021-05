Mit einem sprichwörtlichen blauen Auge ging am 29. April vor dem Waiblinger Amtsgericht für einen inzwischen 22-jährigen jungen Mann das Strafverfahren wegen Erwerb, Besitz und Verbreitung jugendpornografischer Schriften in Tateinheit mit vollendeter und versuchter Nötigung aus: Das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 1500 Euro an den Hospizverein Rems-Murr eingestellt.

Die beiden Straftaten hatten sich bereits im Sommer des Jahres 2018 ereignet. Nach einer