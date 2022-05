Kärcher, Feuerwehr, Bar und Bäcker: Museumsnacht (14.5.) in Winnenden

In der Nacht vor dem Internationalen Museumstag, am Samstag, 14. Mai, soll die Remstal-Museumsnacht von 18 bis 24 Uhr stattfinden. Remstalweit öffnen 40 Museen, Galerien, Kunstvereine und Ausstellungshäuser ihre Türen. Winnenden ist als Mitglied des Tourismus-Vereins Remstalroute mit von der Partie. Nachtschwärmer haben die Möglichkeit, Stadtgeschichte, Kunst und Kultur in besonderer Atmosphäre zu erleben und Menschen zu treffen. Der Eintritt ist überall frei.

Mehrgenerationenhaus, Brändle-Bar,...

Der Kunstsalon stellt die neue Offspace-Ausstellung in der Unterführung des Kronenplatzes (Einführung um 18 Uhr) vor. Im Umfeld gibt es weitere kleine Ausstellungen: Im Mehrgenerationenhaus an der Ringstraße 36 sind Ölbilder und Holzschnitte von Eva Schwanitz zu sehen. Bei der Bio-Bäckerei Weber findet man Zeichnungen der Schorndorferin Renate Busse an den Wänden und in der Brändle-Bar, ebenfalls im gleichen Gebäude, sowie in Schaufenstern der Apotheke am Kronenplatz, Marktstraße 1, zeigt die Leutenbacher Künstlerin Sibylle Bross Malerei.

In den leeren Schaufenstern der noch nicht belegten Geschäfte des Holzmarktcarrés (Vermieter Class Hausbau und Immobilien, Ringstraße 57) stellen Mitglieder des Kunstsalons aus: Jaro Benoni, Barbara Kastin, Alfons Koller, Elke Lang-Müller, Norbert Ries, Eva Schwanitz.

Draußen auf dem Holzmarktplatz spielen und singen ab 18.30 Uhr Mara und Malinka, Singer-Songwriterinnen, eine von ihnen aus Winnenden, ihre eigenen Lieder und begleiten sich auf der Gitarre.

Livemusik wird es auch in der Brändle-Bar geben, es tritt Debbie Kammerer auf: Die 28-Jährige lässt melodiösen Deutschpop hören, ihre bekanntesten Lieder heißen „Kopf aus“, „Wut im Bauch“ und „Kampf“. Beginn ist um 20 Uhr, wer einen Platz sicher haben will, reserviert unter0 71 95/6 44 22.

In der Biobäckerei ist ab 20 Uhr Lunedi mit instrumentaler Weltmusik zu hören. Vibrafon und Blockflöte (Susanne Druschel, Winterbach), Gitarre (Günter Schnell, Kleinheppach), Bass (Ulrike Ackermann, Warmbronn) und Percussion (Klaus Späth, Buoch, Geschäftsführer der Bäckerei).

Vier Museen öffnen

Folgende Museen und Einrichtungen in Winnenden öffnen: