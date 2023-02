Kärcher in Winnenden: Rekordumsatz und 300 offene Stellen

Kärcher wächst weiter, trotz aller Krisen. Im vergangenen Jahr hat der Weltmarktführer für Reinigungstechnik aus Winnenden einen Rekordumsatz in Höhe von 3,161 Milliarden Euro erzielt. Das ist zwar nur ein Plus von 2,2 Prozent. Aber im Angesicht der vielen weltweiten Krisen sei das Ergebnis „am Ende des Tages versöhnlich“, sagt Kärcher-Chef Hartmut Jenner (57). Auch die Zahl der Mitarbeiter wächst weltweit auf 15.330. Und in Winnenden sind derzeit 300 Stellen offen.

„Das Jahr 2022 war turbulent und wird uns im Gedächtnis bleiben“, sagt Hartmut Jenner. Der neue Rekordumsatz sei zunächst nicht absehbar gewesen. Nach dem Boom der Corona-Jahre ist der private Konsum zurückgegangen und weltweite Krisen haben das Unternehmen vor neue Herausforderungen gestellt.

Kärcher-Chef Hartmut Jenner: Von der Friedens- zur Konfliktordnung

Jenner spricht von vier schwarzen Schwänen, also Ereignissen, die unerwartet auftreten und große Folgen haben:

die Corona-Pandemie,

die Inflation mit Kaufzurückhaltung und steigenden Kosten für Energie und Dienstleistungen,

die Knappheit an Material und Probleme mit den Lieferketten,

der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Der sinkende Absatz bei den Privatkunden wurde aber zum Jahresende 2022 durch mehr Verkäufe im gewerblich-industriellen Bereich kompensiert. „Der neue Rekordumsatz ist auch deshalb zustande gekommen, weil die Menschen bei Kärcher super mitgezogen haben“, lobt Hartmut Jenner.

Die Krisen werden bleiben, da ist sich der Kärcher-Chef sicher. „Wir sehen eine Entwicklung auf dieser Welt von einer Friedens- zu einer Konfliktordnung“, sagt er. Daraus müssten die Unternehmen Konsequenzen ziehen, schneller reagieren und vor allem ihre Risiken minimieren. Dazu gehört beispielsweise die Abhängigkeit von Lieferanten. Kärcher will deshalb in einem Werk in Italien mit der Produktion von Elektrobauteilen beginnen. Jenner weist zudem darauf hin, dass derzeit in Europa 23 Chipfabriken in Bau oder in Planung sind. Europa will so unabhängiger von China werden.

Ist die Zeit von Rekordumsätzen bei Kärcher vorbei?

Ein Konflikt zwischen dem Westen und China droht als nächste Krise. Kärcher engagiert sich in dem Land und Jenner plädiert für eine differenzierte Betrachtung. Europa sei auch für China ein wichtiger Markt und umgekehrt habe der chinesische Markt auch Vorteile für europäische Unternehmen. „Die Unabhängigkeit von China können Sie nicht auf einen Schlag erreichen, das geht nur Schritt für Schritt.“

Ist mit den Krisen jetzt die Zeit des rasanten Wachstums und der Rekordumsätze vorbei? „Nein“, sagt Hartmut Jenner. „Wir fangen gerade erst an.“ In vielen Märkten sei noch Wachstum möglich, viele Geschäftsmodelle würden weiterentwickelt, automatisierte Lösungen und digitale Plattformen würden in Zukunft immer wichtiger. Der Fachkräftemangel führe zum stärkeren Einsatz von Reinigungsrobotern. Das alles zusammen biete Kärcher enorme Wachstumschancen in der Zukunft.

Die Zahl der Mitarbeiter ist um 930 auf 15.330 weltweit gestiegen. Davon arbeiten mehr als 1000 in Forschung und Entwicklung. Kärcher ist mit 150 Firmen in 80 Ländern vertreten. In Winnenden arbeiten 2480 Personen, in Schwaikheim 360. Allein am Standort Winnenden sind derzeit 300 Stellen in allen Bereichen offen.

Winnenden und Schwaikheim als Zentrum für Reinigungsroboter

In Winnenden und Schwaikheim werden die Reinigungsroboter entwickelt und produziert. „Im Modell Kira sind drei Kilometer Kabel verbaut. Da müssen Sie nah an der Entwicklung sein“, sagt Jenner.

Jedes Team und jede Gruppe kann inzwischen zusammen mit ihrem Vorgesetzten eigenständig über das Thema Home-Office entscheiden. Das führt zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Modellen und zu weniger Raumbedarf in den Kärcher-Gebäuden. Nur noch 75 Prozent der Fläche sind belegt. Das führt dazu, dass ein geplantes Bürogebäude am Winnender Bahnhof vorerst zurückgestellt ist.

Millionen-Investitionen in Obersontheim

Kärcher hat im vergangenen Jahr 170 Millionen Euro investiert. Große Investitionen sind das neue Servicecenter in Ahorn (Main-Tauber-Kreis) und das erweiterte Hochregallager im Logistikzentrum Obersontheim. Mehrere Millionen Euro stehen auch für den Ausbau der Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Standorten weltweit zur Verfügung. Kärcher will damit noch mehr Energie selber erzeugen. Hartmut Jenner: "Wir hatten schon 1997 in Winnenden die größte Photovoltaikanlage der Region Stuttgart."