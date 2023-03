Katholiken in Winnenden planen Vesperkirche im Winter: Essen für 1,50 Euro

Der Kirchengemeinderat der katholischen Kirchengemeinde St. Karl Borromäus in Winnenden hat sich am 27. Februar einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Vesperkirche ab Dezember 2023 im Saal unter der Kirche montags stattfinden kann. Das schreibt Kirchenmitglied Willy Schmidt aus Höfen in einer Pressemitteilung.

Das ist der Plan der Vesperkirche

Die Vesperkirche soll von Anfang Dezember 2023 bis Ende Februar 2024 angeboten werden, bis es so weit ist, könnten sich aber noch Änderungen ergeben. Der Plan ist, jeden Montag für Bedürftige und Benachteiligte ein von freiwilligen Helfern zubereitetes Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen und Getränke anzubieten. Auch Nicht-Benachteiligte dürfen kommen, zahlen aber 4,50 Euro für das Mittagessen. Von Bedürftigen werde lediglich 1,50 Euro verlangt.

Gekocht wird in der Küche, die sich neben dem Saal der Kirche befindet. Das Konzept sei ähnlich wie das der Vesperkirche Backnang.

In Tradition der Suppenküche

Viele Jahre lang hatte ein Ehrenamtlichen-Team in der Winterzeit etwas Ähnliches im Borromäus-Saal angeboten, die Suppenküche. Suppen oder Eintöpfe wurden den Besuchern immer donnerstags gegen eine Spende gereicht.