Katze trotz Allergie: Bengal-Kater Charly erfüllt in Winnenden Haustier-Träume

Pauline aus Winnenden, ihre Schwester und ihre Eltern wollten schon immer ein Haustier haben. „Aber meine Mutter und ich haben Allergien“, erzählt die 18-Jährige. Ob Hund, Katze, Pferd, der Kontakt mit den Tieren treibt ihnen die Tränen in die Augen, lässt die Schleimhäute der Nase anschwellen und sorgt für Atemprobleme. „Wir haben immer wieder Versuche gestartet, auch mit Hunderassen, die verträglicher sind für Allergiker“, sagt Pauline Wolf – aber nichts wollte wirklich klappen. Ihre Tante stieß dann auf die Bengal-Rassekatze und fand einen Züchter in Balingen. „Den haben wir zweimal besucht und gezielt mit den Tieren dort geschmust, uns die Hände nach dem Streicheln ins Gesicht gerieben“, beschreibt die Schülerin den schonungslosen Allergietest. Und, oh Wunder, der sonst auch auf Blütenpollen und Hausstaub Alarm schlagende Körper blieb bei den Bengal-Katzen ganz normal.

Die Rassekatze ist einst durch eine Kreuzung mit einer Wildkatze entstanden

Seit Dezember 2022 lebt nun also ein zierliches Weibchen dieser Rassekatze in der Winnender Toskana. „Die Regeln, die wir vorher für sie aufgestellt haben, wurden sofort über den Haufen geschmissen. Sie hüpft überall herum und ist von uns allen der absolute Liebling.“

Kein Wunder, sie ist absolut zutraulich, hat ein seidenglattes Fell und wirklich sehr kurze Haare. Wobei das Allergiepotenzial von Katzen eigentlich in Proteinen des Speichels steckt. Übers Lecken verteilen sie sich aufs Fell, und die Haare tragen die reizenden Stoffe in den Hausstaub und in die Luft.

Ihre Luftsprünge, Salti und Pirouetten sind sensationell

Ursprünglich ist die Bengal-Katze eine Kreuzung aus einer asiatischen Leopardkatze und einer kurzhaarigen Hauskatze, verrät das Internet. Wer ein bisschen rumgoogelt, stößt schnell auch auf Einträge von Tierschutzorganisationen, die von Zuchtverboten in Belgien berichten und dringend dazu raten, der Katze Freigang zu gewähren. Das hat Paulines Familie auch vor, aber erst, wenn das Tier ausgewachsen ist.

Für ausreichend Bewegung sorgen Pauline, ihre Schwester und Charly, so der Name der Katze, selbst. Sie steigt mit ihren scharfen Krallen, in affenartiger Geschwindigkeit, aber geschmeidig-schnell, eben wie ein Raubtier, am Vorhang hoch. Macht nach fünf gerasten Runden auf der Jagd nach dem Spielwurm an der Angelrute hohe und auch akrobatische Sprünge. „Salto oder Pirouette – kein Problem“, sagt Pauline, die beim wilden Spiel selbst ein bisschen außer Atem kommt.

Dieses Exemplar spielt in der Dusche, mit Zeitungen und Haargummis

Eines Tages, Charly lebte noch nicht so lange bei der Familie, da hopste sie in die Dusche, als Pauline gerade rauskam. Das Wasser, das aus der Brause tropfte, hatte es dem Tier angetan, sie spielte damit und es machte ihr nichts aus, nass zu werden. Jeder Katzenbesitzer reibt sich jetzt verwundert die Augen: Charly tropfnass in der Badewanne, Charly am Wasserhahn?!? Katzen trinken natürlich ab und an aus Schüsselchen, zur Not tunken sie die Pfote in eine Gießkanne und lecken sie ab. Aber eigentlich sind sie extrem wasserscheu. Mit ein paar gezielten Spritzern kann man die Tiere normalerweise leicht verjagen.

Nicht so dieses Exemplar. „Manchmal will sie trinken, manchmal aber auch nur 20 Minuten lang mit dem Wasser spielen. Dann setzt sie sich neben das Waschbecken und maunzt so lange, bis einer von uns den Hahn aufdreht.“ Pauline kam das zunächst gar nicht komisch vor, erst, als ihr Freund, der zwei Katzen hat, anmerkte, dass dies völlig atypisch sei.

Die Glitzerkleider für den Abiball zogen die Katze magisch an

Eher bekannt vorkommen dürfte Freunden von Hauskatzen die Liebe zu Kartons. Bestimmte Kartoninhalte haben es ihr auch angetan: „Glitzerkleider, die ich mir für den Abiball zur Auswahl bestellt habe, ziehen sie magisch an.“ Die musste Pauline gut verstecken, damit sie keinen Schaden nehmen. „Ein typisches Mädchen ist sie schon irgendwie, denn sie sammelt die Haargummis, die von uns drei Frauen überall herumliegen, auf.“

Ganz verrückt aber sei die junge Bengal-Katze nach Zeitungen. Morgens versuchen die Eltern, im Bett zu lesen, doch wenn Charly kommt, sind die großen Blätter das herrlichste Toberevier, das man sich nur vorstellen kann. „Mein Mädle-Kandidaten-Interview zum Beispiel hat Charly gefressen“, berichtet Pauline.

Wild ist sie also schon, die Charly. „Aber sie ist trotzdem auch verschmust“, sagt Pauline, außerdem kommuniziert diese Katze mit ihren Menschen, nicht nur am Wasserhahn. „Wenn ich von der Schule komme, erzählt sie mir erst einmal zwei Minuten lang etwas.“ Und wenn andere Katzen durch die Terrassenscheibe gucken, freut sich Charly über den Besuch: „Dann versucht sie, Tricks vorzuführen.“

Paulines größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Dass es aber derart lustig werden würde mit einem Haustier, hätte sie vorher nicht gedacht.