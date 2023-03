Kehrwoche der besonderen Art: Kärcher reinigt Grabkapelle auf dem Württemberg

In dieser Woche hat Kärcher die Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart gereinigt. Die große Herausforderung für die Reinigungs-Experten aus Winnenden: Wie verhelfe ich dem Monument der Liebe von König Wilhelm I. zu seiner Frau Katharina zu neuem Glanz, ohne den fast 200 Jahre alten Sandstein zu beschädigen?

Kärcher reinigt: Mit wenig Druck und hohen Temperaturen

Die Zauberworte bei restauratorischen Reinigungsprojekten dieser Art lauten Geduld und Dampf - sehr heißer Wasserdampf. Eingepackt in schwarze Overalls und ausgestattet mit ihren Dampfstrahlern rücken Projektleiter Sebastian Nann und sein Team den Flechten, Algen und Moosen auf die Pelle.

Dabei gehen sie behutsam vor. Es dampft und zischt, nur langsam wird der Strahl über den Stein geführt. „An den Treppenstufen arbeiten wir mit einem geringen Druck von nur 0,5 bis 1 bar“, sagt Nann.

Der Schmutz löst sich dabei hauptsächlich durch die hohe Temperatur des Dampfes, die auf die Steinoberfläche mit 95 Grad Celsius trifft. Eine Kehrwoche der besonderen Art auf dem Hausberg der Württemberger, wo einst die Stammburg des Adelsgeschlechts stand und heute die Putzkolonne aus Winnenden am Werk ist - mehr Schwabenpower auf einem Fleck geht wirklich nicht.

Fast schon mit einer Engelsgeduld wird Stufe für Stufe in Angriff genommen. Die Putzete ist sanft und beschädigt die Originalsubstanz der Treppe nicht. „Ein weiterer Vorteil der Reinigung mit heißem Dampf ist, dass wir damit die in den Gesteinsporen befindlichen Samen und Sporen abtöten können und so einen Wiederbewuchs verzögern“, sagt Nann. Und im Zweifel wird überhaupt nicht gekärchert: „Bevor wir etwas zerstören, bleiben wir weg.“

Kärcher übernimmt die Reinigungskosten

Ein solches Projekt findet immer in enger Absprache mit den jeweiligen Experten vor Ort statt, erklärt Klaus Hirschle, Geschäftsführer der Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH: „Es ist uns wichtig, diesen Ort für künftige Generationen zu erhalten.“ Die Aktion läuft dabei über das Kultursponsoring der Winnender Firma. Für das Land Baden-Württemberg, dem die Kapelle gehört, entstehen also keine Kosten. „Wir wollen diesen Ort für künftige Generationen erhalten“, sagt Hirschle.

Mit diesem Programm werden von den Experten aus dem Remstal seit 1980 weltweit Kulturdenkmäler gereinigt. Egal ob der Mount Rushmore und die Freiheitsstatue in den USA, die Kolonnaden am Petersplatz in Rom oder die Erlöserkirche in Jerusalem - Kärcher hat sie alle geputzt. Und jetzt schon zum zweiten Mal die Grablege von König Wilhelm I. und Königin Katharina von Württemberg.

Das Mausoleum wurde in Wilhelms Auftrag in den Jahren 1820 bis 1824 erbaut – in Erinnerung an seine geliebte erste Frau, die im Alter von nur 30 Jahren an den Folgen einer Grippe und einer Gürtelrose starb. 1999 wurde die vom Hofbaumeister Giovanni Salucci entworfene Kapelle zuletzt gereinigt. Damals komplett, dieses Mal wurden nur die Treppen und Podeste saubergemacht.

„Sie ist ein Monument mitten in der Natur - und die arbeitet auch daran“, sagt Christiane Grau, die Verwalterin der Grabkapelle. Vorab hatte es eine Probereinigung gegeben. Dabei hatten sich die Experten ein Bild vom Zustand des Sandsteins und der bestmöglichen Reinigungsmethode gemacht. „Der Vorher-Nachher-Vergleich ist beeindruckend“, findet Grau, „jetzt strahlen die historischen Sandsteine wieder in ihrer hellbeigen Farbe.“ Sehr zur Freude auch von Patricia Albert. „Pünktlich zum Start der neuen Saison am 1. April strahlen die Stufen wieder“, so die Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Am 13. Mai: Alphorngipfel an der Grabkapelle

Frisch geputzt wartet die Kapelle mit ihrem tollen Blick auf den Stuttgarter Talkessel und das Neckartal jetzt auf ihre Gäste. Und die werden in Scharen erwartet. Im vergangenen Jahr strömten mehr als 44.000 Besucherinnen und Besucher zum Denkmal der ewigen Liebe zwischen Wilhelm und seiner Katharina im beschaulichen Rotenberg.

Und ein erstes Veranstaltungs-Highlight auf dem Württemberg steht auch direkt an: Am 13. Mai findet der erste internationale Alphorngipfel statt - auf den in neuem Glanz strahlenden Stufen der Kapelle.

Öffnungszeiten der Grabkapelle:

1. April bis 1. November

Mittwoch bis Sonntag und Feiertage 10 Uhr bis 17 Uhr

Kontakt: Telefon +49 (0) 7 11 33 71 49 / info@grabkapelle-rotenberg.de / www.grabkapelle-rotenberg.de

Öffnungszeiten 1819 Bistro am Wirtemberg: