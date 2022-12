„Kein Maßregelvollzug in Winnenden“ – diese Forderung haben online 1648 Menschen unterzeichnet. Die Winnenderin Sabine Stein hatte die Petition gestartet – als Protest gegen die Pläne des Zentrums für Psychiatrie (ZfP), eine neue Klinik für suchtkranke Straftäter in direkter Nachbarschaft eines Wohngebiets zu errichten. Jetzt hat sie mit Mitstreitern die Unterschriftenliste an Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth übergeben.

Neues zur Standortsuche des ZfP

Voraussichtlich nächste Woche sollen im Gemeinderat erneut Standort-Optionen für einen Maßregelvollzug in Winnenden präsentiert werden. Die ersten beiden waren aufgrund ihrer Nähe zu Wohnbebauung durchgefallen, jetzt sollte im Schlosspark nach einer Alternative gesucht werden.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt ZfP-Sprecher Marco Weller mit: „Interne Standortüberlegungen wurden bereits angestellt. Momentan prüfen wir gemeinsam mit unserem Architektenteam und dem Sozialministerium die nächsten Schritte zur Entscheidungsfindung.“ Die Standort-Optionen würden voraussichtlich bei der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember vorgestellt. Ende Januar würden dann ein weiterer Bürgerdialog und die „finale Entscheidung“ des Gemeinderats folgen. Wo genau das ZfP fündig geworden ist, dazu gab es am Dienstag keine Auskunft.

Bei der Übergabe der Unterschriften, die sich gegen einen Maßregelvollzug richten, sagte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth am Dienstagnachmittag, es seien bei der Stadt noch keine entsprechenden Unterlagen des ZfP eingegangen: „Wir haben noch nichts.“

Initiatorin Stein: Bedarf „nachvollziehbar“

Bei dem Termin im Rathaus bedankte sich Sabine Stein bei OB Holzwarth, dass er die Bürgerinitiative, die sich gegen die ersten beiden Standort-Vorschläge formiert hatte, wahr- und ernst genommen habe und sich schließlich dafür eingesetzt habe, dass die Vorschläge nicht weiterverfolgt würden.

Unserer Redaktion sagte Stein, es sei ihr in erster Linie darum gegangen, die Straftäter-Therapie im Wohngebiet zu verhindern. Grundsätzlich sei es für sie „nachvollziehbar“, dass eine solche Klinik gebraucht werde – auch wenn es schade wäre, sollte der Schlosspark weiter zugebaut werden.

Die 40-Jährige lebt seit einem Jahr in Winnenden, im Holunderweg, wo das ZfP plante, die Anlage für den Maßregelvollzug zu errichten. Dort werden suchtkranke Straftäter therapiert – sie müssen dafür nicht ins Gefängnis. Diese Einrichtungen sind im ganzen Land überfüllt, händeringend werden deshalb neue Unterbringungsmöglichkeiten gesucht. Winnenden ist der einzige ZfP-Standort in Baden-Württemberg, der noch keinen Maßregelvollzug hat. Der Standort am Holunderweg und ein weiterer am Albert-Schweitzer-Weg sind mittlerweile vom Tisch. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth hatte nach einer hitzigen Bürgerinformationsveranstaltung im Oktober bei der ZfP-Geschäftsführung interveniert.

Daraufhin machte sich die Klinik auf die Suche nach einem neuen Standort – innerhalb des Schlosspark-Geländes, mindestens 50 Meter entfernt von Wohnbebauung.

Imageschaden durch Straftäter-Therapie?

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth rechnet damit, dass auch ein Standort-Vorschlag für einen Maßregelvollzug auf dem Klinikgelände für Diskussionen sorgen wird. Der entsprechende Bürgerinfoabend im neuen Jahr würde bestimmt „spannend“.

Denn es gibt durchaus Unterzeichner der Petition „Kein Maßregelvollzug in Winnenden“, die den Titel wörtlich nehmen. Sie lehnen eine solche Einrichtung in Winnenden ganz grundsätzlich ab. Einer davon ist der Winnender Familienvater Sebastian Jokiel. Er stellte vor der Übergabe der Unterschriften am Dienstag OB Holzwarth die rhetorische Frage: „Welchen Vorteil haben die Winnender Bürger davon?“

Der Schlosspark sei ohnehin schon „nicht mehr unter Kontrolle“, die Situation für Anwohner des ZfP „massiv angespannt“, auch ohne Maßregelvollzug. Jokiel prophezeite der Stadt auch einen Imageschaden, sollten hier suchtkranke Straftäter therapiert werden. Holzwarth entgegnete: „Ich meine doch, dass man auch mit einer solchen Einrichtung punkten kann, wenn sie gut geführt ist.“ Die Expertise dafür sei in Winnenden vorhanden.