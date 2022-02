Im Oktober 2021 flatterte einem Mann aus Kernen ein unangenehmer Brief ins Haus: 450 Euro sollte er bezahlen wegen Verstoßes gegen das „Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter“. Konkret vorgeworfen wurde ihm, dass er mit seinem Auto ohne die vom Gesetz dafür vorgeschriebene Haftpflichtversicherung herumgefahren ist. Dokumentiert ist das in zwei Fällen, und zwar am 7. April 2021 auf der Bundesautobahn 831 bei Stuttgart und am 27. Juni 2021 auf der B 14 bei