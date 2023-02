Kinderbetreuung in Winnenden: Das alte, rote Holzhaus hat noch nicht ausgedient

Im alten, rote Holzhaus an der Hungerbergstraße toben, spielen und wachsen seit vielen Jahrzehnten kleine Winnender. Auch solche, die längst groß sind, erinnern sich noch an ihre Zeit dort – schließlich wurde das Haus bereits 1961 errichtet. Zuletzt war ein Waldorfkindergarten untergebracht, aktuell wird eine Kindergartengruppe hier betreut. Diese Gruppe soll allerdings im Herbst ins neue Kinderhaus Adelsbach ziehen. War es das jetzt fürs rote Holzhaus? Nein! Es bleibt seiner Bestimmung treu.

Auch in Zukunft sollen hier Kinder betreut werden. Allerdings nicht durch städtische Erzieherinnen, sondern durch Tageseltern. Das hat am Dienstagabend (14.2.) der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats auf Vorschlag der Stadtverwaltung beschlossen.

Thomas Pfeifer, Leiter des Amts für Jugend und Familien, berichtet, der Tageselternverein Winnenden und Umgebung habe der Stadt signalisiert, dass es Tagesmütter oder -väter gebe, die „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (Abkürzung: „TigeR“) anbieten wollen. Geplant ist, dass zwei Personen in dem Holzhaus am Striebelsee bis zu neun Kinder unter drei Jahren betreuen.

Ungedeckter Bedarf: Angebot der Tageseltern sorgt für Entlastung

Das sorgt bei der Stadt für Entlastung: „Für Kinder unter drei Jahren haben wir zu wenige Kita-Plätze“, so Thomas Pfeifer im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Problem soll unter anderem durch den Ausbau der städtischen Kindertagespflege (jeweils plus zehn ganztägige Krippenplätze im Kinderhaus Adeslbach, in der Kita Koppelesbach und im Körnle III) gelöst werden. Durch die Neubauten soll überdies der große Bedarf an Ganztagesbetreuung für Kinder über drei Jahren gedeckt werden. 180 Plätze sollen in diesem Bereich in den kommenden Jahren entstehen.

Zusätzlich hat die Stadt das Tageseltern-Modell im vergangenen Jahr gestärkt. Tageseltern zahlen seitdem für Räume der Stadt keine Miete mehr, sondern tragen lediglich die Nebenkosten. Zudem erhalten sie bei Bedarf einen Zuschuss von einmalig bis zu 5000 Euro, um die Räume entsprechend einzurichten.

Als Kindergarten nicht mehr zeitgemäß, für einen U3-„TigeR“ aber gut geeignet

Das ist auch im roten Holzhaus an der Hungerbergstraße so geplant. Zwar ist das Inventar, das aktuell vom Kindergarten genutzt wird, teilweise neu. Es soll aber in die im Bau befindliche Kita Adelsbach mitumgezogen werden. Es wäre für Kinder unter drei Jahren ohnehin nicht geeignet, erklärt Thomas Pfeifer.

Apropos ungeeignet: Hatte nicht Pfeifer noch im Juni 2022 gesagt, die Gebäudesubstanz sei „sehr in die Jahre gekommen“ und die räumlichen Bedingungen seien eigentlich nicht geeignet für einen Kindergarten, weil es nur einen Gruppenraum ohne Nebenraum gebe, kein Leitungsbüro, keinen Besprechungsraum ...? Und jetzt sollen hier doch weiterhin Kinder betreut werden – passt das zusammen?

Ja. Denn erstens habe die Stadt inzwischen kleinere Baumaßnahmen erledigt und das Gebäude zum Beispiel beim Brandschutz ertüchtigt und zweitens ist es ein Unterschied ob 20 Drei- bis Sechsjährige oder neun Unter-Dreijährige hier ihren Tag verbringen.

Ingrid Hecht-Hatzis: "Es ist erstaunlich, wie lange man dieses Gebäude nutzt"

Der Beschluss, das über 60 Jahre alte rote Holzhaus weiter zur Kinderbetreuung zu nutzen, fiel im Verwaltungsausschuss einstimmig aus. Ingrid Hecht-Hatzis (Freie Wählervereinigung) lobte die Lösung am Dienstagabend und sagte: „Es ist erstaunlich, wie lange man dieses Gebäude nutzt.“

Richard Fischer (CDU) sprach von einer „Win-Win-Situation für Stadt und Tageselternverein“. Er hoffe, dass in Zukunft weitere solche Angebote in Winnenden möglich würden.

Das Modell „TigeR“ gibt es in Winnenden seit 2010, aktuell werden laut Thomas Pfeifer drei derartige Einrichtungen von Tageseltern in Winnenden betrieben, zwei in privat angemieteten Räumlichkeiten, eine in einer städtischen Wohnung.