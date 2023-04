Kinderpornografie: Familienvater aus dem Raum Winnenden muss ins Gefängnis

Rund 2800 Bilddateien und Videos, die zum Teil schwersten sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, hat die Kriminalpolizei auf dem Handy eines Familienvaters aus dem Raum Winnenden gefunden. Dieser hatte zuvor kinderpornografisches Material auch im Internet weiterverbreitet. Jetzt muss er ins Gefängnis: Zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe lautet das Urteil, das Amtsgerichtsdirektor Michael Kirbach und seine beiden Schöffen in Waiblingen verhängten.

Verteidiger plädiert auf Bewährung

Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Mann dagegen Rechtsmittel einlegen wird. Dann müsste der Fall am Landgericht in Stuttgart neu verhandelt werden. Verteidiger Michael Erath hatte auf eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten plädiert. Die Staatsanwältin hatte hingegen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren gefordert. Als Kirbach das Urteil verkündete, sackte der Angeklagte kurz in sich zusammen, rieb sich die Augen.

Der 44-Jährige hatte die Vorwürfe aus der Anklageschrift zu Beginn der Beweisaufnahme über seinen Verteidiger eingeräumt, wenn auch etwas verklausuliert: Diese Vorwürfe seien „ganz grundsätzlich wohl richtig“, referierte Michael Erath. An Einzelheiten könne sich sein Mandant nicht erinnern.

Tatsächlich liegt die Hausdurchsuchung bei dem selbstständigen Unternehmer, auf der die Anklage gründet, schon mehr als drei Jahre zurück. Sie fand im September 2019 statt. Der Mann hatte zuvor in einem Chat mit einer Frau Andeutungen zu seinen Neigungen gemacht, die diese der Polizei weitergeleitet hatte. Warum bis zur Hauptverhandlung so viel Zeit verstrichen ist, das kam in der Verhandlung nicht zur Sprache. Die Einzelheiten jedoch, an die sich der Mann nicht mehr erinnern kann, ersparte die Staatsanwältin den Anwesenden nicht.

Explizit werden in der Anklageschrift die auf Video festgehaltenen Missbrauchshandlungen und Vergewaltigungen beschrieben, die der verheiratete Familienvater im Juni und Juli 2019 in rund 20 Fällen im Internet per ICQ-Messenger (weiter-)verschickte. Weitere 2800 kinder- und jugendpornografische Dateien fanden die Ermittler allein auf dem Smartphone des Mannes. Selbst ist dieser wohl nie übergriffig geworden. Woher er die vielen Dateien hat, kam in der Verhandlung aber nicht zur Sprache.

Die Opfer: Kinder, sogar kleine Kinder

Der Kriminalhauptkommissar, der mit dem Fall betraut ist, sagt später aus: „Es waren Videoaufnahmen von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern, von kleinen Kindern.“ Die Menge der Daten, die allein auf dem Handy gefunden wurde, sei bemerkenswert hoch. Und: Sogar nach der ersten Hausdurchsuchung versendete der Mann noch kinderpornografische Bilder, dieses Mal bei Twitter, im Februar 2020. Das handelte weitere Besuche der Polizei ein, zuletzt im Januar 2021.

Dass auf weiteren beschlagnahmten Geräten kein einschlägiges Material gefunden wurde, trägt indes kaum zur Entlastung des 44-Jährigen bei, auch wenn dessen Verteidiger dies mehrfach betont. Der Polizei, auch dem Landeskriminalamt in Stuttgart, war es schlichtweg nicht gelungen, die verschlüsselten Smartphones, Tablets und Laptops zu knacken. Daran mitgewirkt hat der Angeklagte nicht.

Der Mann hat 2022 freiwillig eine Therapie begonnen

Was hingegen für den 44-Jährigen spricht: Er hat sich im vergangenen Jahr freiwillig in Therapie begeben. Alle zwei Wochen besucht er eine zweistündige Gruppensitzung. Dabei ist bislang ans Licht gekommen: Ein Grund für seine Neigung zur Kinderpornografie – das Wort „pädophil“ wird auch im Bericht der Therapeutin nicht genannt – sei, dass ihm in Kindheitstagen ein Onkel entsprechende Fotos gezeigt habe, von denen er sich nicht habe lösen können.

Ausführliche Angaben zu seinen Gefühlen, Beweggründen und seiner heutigen Einstellung zu Missbrauchsdarstellungen macht der Angeklagte allerdings auf Nachhaken des Richters nicht. Erst in seinem Schlusswort sagt der Mann, er wolle „zum Ausdruck bringen, dass es mich sehr erschüttert, was ich getan habe damals, und dass ich mich sehr stark davon distanziere“. Die Therapie helfe ihm sehr, die Familie unterstütze ihn trotz allem.

Richter Kirbach und die Schöffen berieten sich schließlich lange – hauptsächlich über die Frage, ob die fällige Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann oder nicht. Dafür hatte der Verteidiger sich ausgesprochen: Sein Mandant sei Ersttäter, sozial gefestigt, freiwillig in Therapie, habe sich von seinen Neigungen losgesagt. Eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren plus Auflagen – eine Geldstrafe und die Fortsetzung der Therapie – seien angemessen. Das Schöffengericht sah das letztlich anders.

Richter: „Die Nachfrage führt zur Produktion“

Die Dateien zeigten „schwersten Kindesmissbrauch“, so Kirbach in seiner Urteilsbegründung, jedes der Bilder habe einen solchen Missbrauch zum Gegenstand, „mit allen Konsequenzen“. Die schiere Menge an sichergestelltem Material zeige eine hohe kriminelle Energie. Wer die Aufnahmen weiterverbreite, bringe noch mehr Kinder in Gefahr: „Diese Bilder sind schwerstkriminell. Durch die Verbreitung wird der Markt immer mehr angeheizt. Die Nachfrage führt zur Produktion.“ Für den Besitz und das „Besitzverschaffen“ der Dateien sei daher eine Strafe angemessen, die „nicht mehr im bewährungsfähigen Bereich liege“.

Wird das Urteil rechtskräftig, muss der Mann, der sonst „ein völlig unauffälliges und normales Leben“ (Zitat Kirbach) führt, für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.