Seit Freitagmorgen wissen es die Winnender Erzieherinnen: In den Kitas wird es ab Montag nur noch Notgruppen geben. Erzieherinnen müssen und können mit den Ungewissheiten und schnellen Lage-Änderungen der Coronapandemie umgehen. Noch am Donnerstag bei einem Gespräch im Albert-Schweitzer-Kindergarten über Corona und Kinder, Abstände und Nähe, Notbetreuung und Eltern gab es nur Vermutungen über die nächste Woche. „Es fällt uns schwer, nicht zu wissen, was kommen wird“, sagte Erzieherin Steffi