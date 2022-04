Auch Kinder und Eltern in Winnenden sind an diesem Mittwoch (27.4.) vom Kita-Streik im Rems-Murr-Kreis betroffen. Zahlreiche Erzieherinnen in städtischen Einrichtungen traten ihren Dienst nicht an, um für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn zu streiken.

Thomas Pfeifer vom Amt für Jugend und Familien im Winnender Rathaus teilt unserer Redaktion mit: „Von den städtischen Kitas in Winnenden haben heute acht aufgrund des Warnstreiks geschlossen, drei haben teilweise (mit