Knallende Sektkorken und viele Erinnerungen beim Wallitreff in Winnenden

Ein ungeschriebenes Gesetz besagt: Winnender Citytreff, Weintage, Weihnachtsmarkt und der Wallitreff an Heiligabend sind Pflichtprogramm. Die rituelle Zusammenkunft am „heiligen“ Morgen setzten Hunderte nach zwei Jahren coronabedingter Pause fort. Ab 11 Uhr bildete sich die altbewährte Menschentraube und es herrschte fröhliches Gedränge wie eh und je.

Natürlich geht es bei diesem unbeschwerten Beisammensein auch ums Sektanstoßerle, ums Glühweintrinken mit alten Bekannten und Freunden wie auf dem Weihnachtsmarkt. Doch der Morgen vor Heiligabend ist mehr als „Schöne Weihnachten“ wünschen. Rund um den Viehmarktplatz, Heimat des ehemaligen Cafés Walliser, lebt ein Stück Tradition auf. Alle Generationen sind vertreten, alles schiebt, Winken und Umarmungen. Samira ist 26 Jahre alt und seit Schulzeiten hier. „Ich finde, es gehört zu Weihnachten, auch die Freunde zu sehen, nicht nur die Familie.“

Auch die junge Fraktion spricht vom „Wallitreff“

Auch die junge Generation spricht und whatsappt vom „Wallitreff“, obgleich viele noch nicht geboren waren, als zum Beispiel Silke Maiwald, Beatrice Peflof und Roswitha Weber schon vor dem einstigen beliebten Schülercafé ihren Heiligabend bei jedem Wind und Wetter eingeläutet haben. „Wir sind Urgesteine, seit 35 Jahren gehört es dazu.“ Sie kennen noch den Treppenabgang in den schon damals gut gefüllten Kellerraum des Wallisers. Und natürlich braucht man ihnen gegenüber nur das Triggerwort „Nusshörnchen“ fallenlassen, schon leuchten die Augen.

Bis zehn, halb elf Uhr herrscht noch das gemütliche samstägliche Markttreiben, etwas belebter vielleicht, weil Weihnachten ist. Dann aber ab 11 Uhr ist der Platz rammelvoll. Einige lustige weihnachtliche Kopfbedeckungen mit Rentieren und Nikolausmützen wippen in der Menge. Musik wummert auch, am Viehmarktplatz ist DJ Hefe der Beschaller. Überall buntes Stimmengewimmel: „Schöne Weihnachten“, „Lang nicht gesehen“, „Servus“, „Zum Wohle“. Aber auch: „Sorry, darf ich mich mal kurz durchschlängeln?“ und „Achtung, Glühweintasse von hinten“. Stellenweise gibt es kurz gar kein Durchkommen mehr, klar, auch das Warten auf den Glühwein dauert, aber man hat ja Zeit jetzt, weil endlich alle Haken gemacht sind auf der To-do-Liste der Weihnachtsvorbereitungen.

Sektkorken knallen und fliegen durch die Luft

Neben der Warteschlange knallen Sektkorken, mancher fliegende Korken verfehlt in der Menge nur knapp das Glühweinglas des Nachbarn. Ordner achten darauf, dass die Laufwege zur Marktstraße freibleiben. 2019, beim letzten Wallitreff vor Corona, wurde erstmals die Feiermeile umzäunt, damit Einkaufende und Eltern mit Kinderwagen durchkommen. Die Idee, eine Gasse zu lassen, sei nachvollziehbar. Die Folge, dass sich hinter dem Zaun alles staut, sehen einige Gäste allerdings kritisch. „Enttäuschend“ findet es Roswitha. „Auch wegen Corona, man wird dauernd angerempelt, ich halte es eher für kontraproduktiv.“ Verzichtbar wäre aus Sicht der alten „Häsin“ zudem das „Drumherum“: „Es wirkt jetzt eher wie Après Ski.“ Musik bräuchte es für sie hier definitiv nicht. „Zumal es gar keine Weihnachtsmusik ist“, bemängelt Silke. Beatrice findet den Bierwagen unnötig, als alte Walligängerinnen seien sie von der Mitbring-Fraktion.

Nicht nur am Viehmarktplatz sammeln sich die Menschen

In den Anfangstagen des Wallitreffs sei nur im Café Sekt verkauft worden. „Eine Bude und Glühweinstand oder Musik gab es noch nicht“, zieht die ehemalige Bäckereifachverkäuferin Sabine Burr einen Vergleich. „Ich habe im Café Walliser gearbeitet und die Sektgläser eingeschenkt.“ Das ist lange her. Sie sehe ehemalige Schüler wieder, die bei ihr an der Theke standen. „Ich fühle mich wie im Zeitraffer und finde es schön, dass die Jüngeren den Treffpunkt fortsetzen.“

Auch ihre Schwester Petra Abbrecht pflegt den Traditonsumtrunk. „Ich wohne seit über 20 Jahren nicht mehr in Winnenden, aber an Heiligabend muss ich hierher“, sagt sie. Früher habe sie „Kinderdienst“ gehabt, während die Schwester im Walliser arbeitete. „Dann kam man heim, die Kinder haben Michel im Fernsehen angeschaut, wir haben den Baum geschmückt, heute kommen die Kinder hierher mit“, meint Sabine Burr und zeigt mit der Hand ins Gedränge, wo sie ihre Kinder vermutet. Vielleicht sind sie auch weitergewandert ins Amis oder läuten ihr Fest vor der Traube, beim kleinen Italiener, der Palme oder im Café Fachwerk ein.

Lilli Weber ist 19 und trifft vor dem Amis ihre Cliquen. „Cool, schön, sich noch mal zu sehen vor Weihnachten.“ Der Vormittag sei ideal. „Denn an Weihnachten sind alle da und jeder hat Zeit.“