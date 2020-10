Der Gemeinderat ist am Dienstag im Dilemma gesteckt, und hat leider in seiner schwierigen Lage kein gutes Bild abgegeben, obwohl es um die wichtigen Fragen der Politik ging, um die Zukunft der Erde, um die Winnender Kinder und ums Geld. Vereinfacht gesagt, hat eine Gemeinderatsmehrheit beschlossen, dass von diesen drei Themen das Geld das Wichtigste ist, indem sie festlegte, dass ein Kindergartenbau 15 Prozent weniger kosten muss, und dass dafür Abstriche in Kauf genommen werden. Das