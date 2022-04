Monatelang war die katholische Sankt-Karl-Borromäus-Kirche eingerüstet und verhüllt – das erinnerte an eine Kunstaktion. Tatsächlich wird der Kirchturm aktuell für eine halbe Million Euro saniert. Kurz vor Ostern wurde das Gerüst nun entfernt. Die Betonsanierung des Turms ist abgeschlossen. Am Montag standen Arbeiten rund um die fünf Glocken an: Dabei kam in der gesperrten Marienstraße ein Schwerlastkran an dem fast 40 Meter hohen Turm zum Einsatz.

Die Katholiken diskutierten über