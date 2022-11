Kreativwoche in Winnenden: Kurzfilme zum Thema "Eure bunte Welt"

In einer Kreativwoche sind rund 40 Kinder in ganz neue Rollen geschlüpft: Sie haben sich Geschichten und Rollen ausgedacht, geschauspielert oder Figuren geknetet, gefilmt, vertont und alles geschnitten. Die Ergebnisse dürfen Eltern und Geschwister am Samstag im Jugendhaus anschauen, und sie dürfen sich auf ein kleines Kurzfilmfestival einstellen. Erstaunlich, was alles zum Thema „Eure bunte Welt“ entstanden ist.

Sehr konzentriert gehen die beiden Zehnjährigen Eric und Fabian zu Werke. In ihrem Stop-Motion-Film wird ein Bergsteiger verletzt, als ein Vulkan ausbricht. Krankenwagen und Feuerwehr haben ihre Einsätze. Hunderte von Bildern müssen die Jungs mit dem Tablet aufnehmen und die Figuren in kleinen Schritten verändern, damit ein Film entsteht. „Das ist sehr anstrengend“, sagt Fabian. Sozialarbeiter Wolfgang Brenner nickt wissend. Klar, die Jungs wollen Abenteuer, da muss etwas passieren. Und statt Filme nur anzugucken oder mit Lego zu spielen, sind sie erstmals selbst die Macher.

Digitale Technik ist fester Bestandteil, hat aber auch ihre Tücken

Ceyda (11) und Marie (10) haben derweil schon mit den Tücken der Technik Bekanntschaft gemacht. Sie waren schon sehr weit mit der Verfilmung ihrer spannenden Geschichte von einem gestohlenen Handy, vom Streit unter Freundinnen, vom Entdecken der Täterin und dem versöhnlichen Ende. „Aber die Datei lässt sich nicht mehr öffnen“, sagen sie etwas bedröppelt, während sie warten, dass Eric und Fabian ihnen das Tablet überlassen. Die Mädels müssen wohl oder übel alles noch mal drehen, samt den, man höre und staune, Tanzszenen. „Ceyda geht ins Hip-Hop, ich in die Sportakrobatik“, sagt Marie über ihre Hobbys.

In der Kreativwoche ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, aber es gibt Impulse, Rat und Tat von den Experten, die das Team der Sozialarbeiter und Pädagogen von Ganztagsschule, Stadtjugendreferat, Musik- und Kunstschule ergänzen: zwei freischaffende Künstler (Annette Härdter und Fabian Bauer), Musiker Mick Scheuerle und Theaterpädagogin Kathrin Böhringer. Ein Teil der 40 Kinder hält sich in der „Tomate“ auf, der andere im „Juze“, die Experten besuchen sie im Wechsel.

Kampfroboter schießen mit Eiskugeln auf die Süßigkeitenwelt

Am ersten Tag haben alle über das Motto diskutiert, der Beginn vieler Ideen. Bunte Welt, das kam manchen erst schönfärberisch vor. Es herrscht doch Krieg und Zerstörung? Allmählich kamen die Zehn- bis 14-Jährigen aber drauf, dass sich unter das Motto fast alle Alltagserfahrungen ebenso packen lassen wie Fantasy-Geschichten. Wie die von Jakob, Matteo und Noah, die in einer bunten Süßigkeitenwelt spielt, in der Kampfroboter die Menschheit mit Eiskugeln vom Winnender „Venezia“ bombardieren.

Ebenfalls ins Schauspiel einsteigen wollen Holly (10), Rebekka (10) und Malena (13), die zusammen in drei Tagen schon drei Filme gedreht haben. Einer handelt von einem gemobbten Mädchen, das so einsam ist, dass es alles in Schwarz-Grau sieht. Mick Scheuerle hat ihnen gezeigt, wie sie den Filter des Filmprogramms anwenden und Soundeffekte einstreuen. Der Clou an dem Film ist nämlich, dass er zwischen Schwarz-Weiß und farbig wechselt: Ein fröhliches Mädchen freundet sich mit der Gemobbten an, und so wird deren graue Welt allmählich bunt.

„Zum Kreativsein gehört auch, dass man Prioritäten setzen muss: Welche der zehntausend Werke macht man fertig für die Präsentation?“, so Wolfgang Brenner. „Es gibt natürlich auch mal Streit untereinander und gewisse Befindlichkeiten.“ Zwischenmenschliches eben. Er sieht aber, dass alle hier aus den gemeinsamen Tagen etwas für später mitnehmen.

So schnell wie in diesem Jahr war das frühere „Talentcampus“ noch nie belegt. Gut, über viele Jahre hat die doppelte Menge an Kindern ein ganzes Stück ersonnen und live aufgeführt. Wegen Corona wurde 2021 das Ganze neu und kleiner konzipiert, nur die Förderung durchs Bundesfamilienministerium blieb. „Es kam damals gut an, und so waren wir rasch ausgebucht“, sagt Sozialpädagogin Daniela Sauter.