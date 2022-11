Laternenumzug durch Winnenden mit Hunderten Kindern, Eltern und Großeltern

Mehrere Hundert Kinder, Eltern und Großeltern sind am Mittwochabend mit ihren Laternen durch die Innenstadt gezogen. Von der Stadtkapelle begleitet, sangen sie Laternenlieder und lauschten zum Abschluss (das hat Tradition in Winnenden) der Gute-Nacht-Geschichte des Sandmanns.

Der Gesamtelternbeirat, fünf Mütter aus Winnenden, führt die Tradition fort

Das gab es zuletzt 2018. Dreimal war der Laternenumzug zuletzt ausgefallen und auch in diesem Jahr hätte es um ein Haar keinen gegeben, wenn nicht der Gesamtelternbeirat der Winnender Kindergärten sich kurzfristig darum bemüht hätte. Das berichtet die Winnenderin Nicole Heinz, die in dem Eltern-Gremium engagiert ist, unserer Redaktion. „Wir haben die Info bekommen, dass der Umzug nicht stattfinden soll in diesem Jahr“, sagt sie. Begründet wurde das damit, dass die Stadtkapelle sich aus der Organisation zurückgezogen habe.

Schon wieder kein Laternenumzug? 2019 war die beliebte Aktion wegen schlechten Wetters abgesagt worden, 2020 und 2021 machte die Pandemie Eltern und Kindern einen Strich durch die Rechnung (wobei die Absagen der Laternenumzüge schon 2021 mancherorts, zum Beispiel in Waiblingen, auf Unverständnis und Protest gestoßen sind). Nicole Heinz und vier weitere Mütter, in deren Verantwortung auch der österlich geschmückte Marktbrunnen in jedem Frühjahr fällt, wandten sich an die Stadt: „Wir haben gedacht, wir führen die Tradition fort“, sagt sie.

Der „Sandmann“ steigt nach vier Jahren wieder in den Drehleiterkorb

Also reichten sie die entsprechenden Anträge ein, sprachen sich mit Timm Hettich vom Verein Attraktives Winnenden ab, traten mit der Feuerwehr in Kontakt, mit der Stadtkapelle und mit dem Winnender Sandmann der vergangenen Jahre, dem Dachdecker Henry Schwind. Der sagte zu und stand dann auch verkleidet zum Abschluss der kleinen Laternen-Runde durch die Innenstadt auf der Drehleiter der Feuerwehr und las seine Gute-Nacht-Geschichte vor. Anschließend stieg er herab und streute den Kindern „Schlafsand“ in die Laternen. Na dann: süße Träume!

Auf dem Marktplatz gab’s zudem Punsch und kleine Köstlichkeiten zu kaufen. Der Erlös kommt laut Nicole Heinz den Winnender Kindergärten zugute.

Der Plan der Eltern und ihrer Unterstützer bei Stadt, Feuerwehr und Kapelle ist am Mittwoch voll aufgegangen: Sie haben den Kindern eine Freude bereitet – und eine schöne spätherbstliche Tradition zurück ins Leben gerufen.