Lebensmittel immer teurer - was kostet inzwischen eine Brezel in Winnenden?

Die Brezel zählt in ganz Deutschland zu den beliebtesten Backwaren. Egal ob eine Riesen-Brezel auf dem Cannstatter Frühlingsfest oder die kleinere Variante beim Bäcker in der Marktstraße - die Brezel erfreut sich großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Aber auch das Laugengebäck ist von den seit Monaten steigenden Lebensmittelkosten nicht verschont geblieben. Auch in Winnender Bäckereien. Unsere Redaktion hat sich umgeschaut und sich ein Bild von den aktuellen Brezelpreisen gemacht.

90 Cent: günstigster Preis für eine Brezel vom Handwerksbäcker

Wer sich bei den Bäckereifilialen en in der Winnender Innenstadt umsieht, merkt schnell: Unter 90 Cent bekommt man das Laugengebäck nicht mehr. Bei der Bäckerei Schulze in der Markthalle Winnenden sowie in den Filialen von Mildenberger und bei Schöllkopf kommt der Verbraucher mit 90 Cent pro Brezel noch am günstigsten weg. Die Bäckereien Maurer und Emil Reimann reihen sich mit 95 Cent pro Brezel etwa in der Mitte ein.

Einen Euro zahlt man unterdessen bei der Markt-Bäckerei im Edeka und bei der Winnender Bio-Bäckerei Weber. Ausnahmen bilden lediglich noch die Discounter. Norma in der Marktstraße zum Beispiel verlangt pro Brezel einen Betrag von 35 Cent.

Steigende Rohstoffpreise und höhere Löhne

Die letzte Brezel-Preiserhöhung der Bio-Bäckerei Weber hat es, laut Geschäftsführer Klaus Späth, im Februar letzten Jahres gegeben. „Es bleibt uns nichts anderes übrig. Die steigenden Rohstoffkosten, allen voran die Energiekosten, fressen uns förmlich auf“, schildert er uns bei einem Telefonat.

Der eine Euro, der jetzt für eine Brezel verlangt werde, sei angesichts der hohen Rohstoffpreise aber eigentlich auch noch zu wenig. Noch höher wolle man aber nicht gehen, auch weil die Brezel vor allem im schwäbischen Gebiet ein „sensibles Thema“ sei. Angesprochen auf ein potenzielles Sinken der Brezelpreise hofft Klaus Späth, dass die Gaspreisbremse für Entlastung sorgen kann.

Tobias Maurer, Geschäftsführer der Winnender Bäckerei Maurer, macht auf einen weiteren Faktor aufmerksam, der die Brezelpreise steigen lässt. „Jede Brezel wird von Hand geschlungen“, sagt er. Und da in allen Filialen täglich 18.000 Brezeln hergestellt werden, wird viel Arbeitskraft benötigt. In der jüngsten Vergangenheit wurden die Löhne für die Mitarbeiter zweimal erhöht, erzählt er. (Wir haben berichtet).

Kunden: „Die Bäckereien können nicht viel dafür“

Die Zeiten, in denen man für eine Brezel noch 65 Cent gezahlt hat, sind längst vorbei. Das fällt auch den Bäcker-Kunden immer mehr auf. Unsere Redaktion hat sich auf dem Edeka-Parkplatz ein paar Kundenmeinungen zur derzeitigen Brezel-Situation eingeholt. „Es ist schade, in welche Richtung sich das alles entwickelt, aber was will man machen“ sagt uns ein Mann. Eine Frau winkt bei der Frage nach den steigenden Brezelpreisen ab und sagt: „Das ist man ja mittlerweile gewohnt, aber da können die Bäckereien ja wahrscheinlich nicht viel dafür.“ Es gibt bei Kunden also durchaus Verständnis gegenüber den Bäckereien für die gestiegenen Preise.