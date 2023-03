Lisa Petsch will "Winnender Mädle" werden - sie schätzt die Vielfalt der Stadt

Lisa Petsch kandidiert für das Repräsentanten-Amt „Winnender Mädle“ – sie feiert heute (21.3.) ihren 23. Geburtstag und arbeitet als Krankenschwester im Rems-Murr-Klinikum. „Ich bin hier groß geworden und wohne immer noch da – seit einem Jahr zusammen mit meinem Freund.“ Der Zufall ist schon ein witziger Geselle, denn die Mietwohnung des jungen Paars in der Kernstadt ist dieselbe Wohnung, die Lisas Eltern bezogen haben, als jene von Dresden über Stuttgart nach Winnenden gekommen waren.

„Für mich ist Winnenden Heimat und Lebensmittelpunkt“, sagt Lisa Petsch, deren Vater zunächst beim Irmscher arbeitete und sich dann mit einem Autohaus selbstständig machte. Eigentlich hätte die 23-Jährige doch schon vor Jahren ihren Hut in den Ring werfen können ... warum erst jetzt? „Ich habe es mir tatsächlich schon öfter überlegt, aber die Umstände passten nicht“, erzählt die quirlige junge Frau. 2019 fing sie ihre Ausbildung in Winnenden an, davor machte sie das Abitur an der Schule beim Jakobsweg. „In einem Schuljahr hatte ich ein Tief, ich war nicht sicher, ob ich meinen Plan durchziehen könnte.“

Das Westernreiten ist für sie der ideale Ausgleich zum Arbeitsalltag

Ein zeitintensives Hobby hat sie seit ihrem neunten Lebensjahr auch: ein eigenes Pferd. „Ich mache Westernreiten, gehe auch zu Turnieren“, berichtet sie von der Freude, Gleichgesinnte zu treffen und bei den Prüfungen Rückmeldung über ihr sportliches Können zu erhalten. Sich regelmäßig um das Tier zu kümmern, das sei zudem für sie ein idealer Ausgleich vom Arbeitsalltag.

Der spielt sich für Lisa Petsch auf der Intensivstation ab – „eine schöne Stelle, ich bin zufrieden, kriege viel mit, auch wenn die Umstände verbesserungswürdig sind.“ Die hohe Arbeitsbelastung in der Krankenpflege hat die 23-Jährige jedenfalls nicht vom Berufswunsch abgeschreckt: „Ich wusste relativ früh, dass ich etwas Soziales, etwas mit Menschen machen möchte. Weil ich medizinisch interessiert bin, aber meine Noten nicht für ein Studium reichten, wurde es eben diese Ausbildung.“

Sie war Schülersprecherin an der Albertville-Realschule

Die soziale Ader entdeckte sie schon an der Schule, sie war an der Schule beim Jakobsweg Klassen-, an der Albertville-Realschule Schülersprecherin. „Ich durfte dort so viele schöne Sachen erleben, auch wenn die Geschichte der Schule negativ behaftet ist“, nimmt sie Bezug auf den Amoklauf, der geschah, als sie noch in der Hungerberggrundschule war. Ihre Schulzeit sei dennoch toll gewesen: „Einige Lehrer haben mir geholfen, als Jugendliche meinen Weg zu finden“, sagt Lisa Petsch. Sie zählt auch Lehrer von der Schule beim Jakobsweg zu den vielen Menschen in Winnenden, die sie geprägt haben. „Man kann sagen, dass die Stadt an sich mir so viel gegeben hat. Jetzt will ich etwas zurückgeben – und bin froh, dass ich den Mädle-Wettbewerb noch mitmachen kann.“

Das liebste Fest ist ihr der City-Treff, weil er die Generationen verbindet

Was genau schätzt sie denn an der Stadt? „Die Vielfalt. Ich konnte als Kind zum Beispiel sehr viel ausprobieren, Ballett, Hip-Hop, Handball, Schwimmen, Tennis ...“ Von den großen Festen mag sie am liebsten den City-Treff, weil er die Generationen zusammenführt. „Und weil ich ein Sommermensch bin. Beim Stadtfest treffe ich ehemalige Mitschüler oder lerne neue Leute kennen. Und wenn ich mit meinem Papa durchschlendere, dann dauert es besonders lange“, erzählt sie lachend.

Ihre Lieblingskneipen sind das „Glückskind“, die ehemalige Wirtin Annika kennt sie vom Reiten, und – die „Palme“ an der Mühltorstraße: „Da bin ich von meinem 18 Jahre älteren Bruder geprägt“, verrät Lisa Petsch. Wenn sie Ruhe sucht und nicht beim Pferd ist, hat es ihr seit der Kindergartenzeit der „wunderschön angelegte Schlosspark“ angetan.