„Eigentlich kennen wir es gar nicht anders“, sagt Luka Häselbarth. „Seit der Grundschule haben wir immer Einser geschrieben.“ Was ziemlich unglaublich klingt, ist tatsächlich so. Die Häselbarths sind eineiige Zwillinge, wohnen in Leutenbach. Jetzt haben beide ihre Abschlüsse am Georg-Büchner-Gymnasium mit 1,0 bestanden. „Unsere Eltern sind keine Akademiker“, sagen sie, was das Ganze noch erstaunlicher macht. Beide sind sich zum Verwechseln ähnlich, wie eineiige Zwillinge eben so sind. Da