Mahela Hübner will "Winnender Mädle" werden: "Mein Herz schlägt für Winnenden"

Wenn Mahela Hübner aus Höfen über sich und ihr Leben in Winnenden redet, fallen Wörter wie „Herzenssache“ des Öfteren. Die Kandidatin für die Repräsentanten-Rolle „Winnender Mädle“ wirkt äußerlich ruhig und besonnen mit ihren 18 Jahren, aber innerlich geht’s leidenschaftlich zu: „Als mich jemand vom Bädlesverein ansprach, ob ich mich nicht bewerben will, war ich gleich Feuer und Flamme. Ich verbinde nur Gutes mit Winnenden, es ist so eine besondere Stadt, ich kann über sie viel erzählen, mein Herz schlägt dafür.“

Aktiv im Förderverein Mineralfreibad Höfen und im Reiterverein Winnenden

Mahela Hübner ist in Höfen aufgewachsen, bis heute ist sie Stammgast im dortigen Mineralfreibad und aktives Mitglied des Fördervereins, der den Betrieb mit Spendensammeln unterstützt.

Auch nicht weit weg von ihrem Elternhaus ist der Reiterverein Winnenden in der Ruitzenmühle, dessen Instagram-Seite sie gestaltet und wo sie im Team den Hof kehrt und Weidezäune richtet. Zwar reitet Mahela seit ihrer Kindheit, doch hier habe sie vor rund vier Jahren den Ort gefunden, wo sie ihre „Seele baumeln“ lassen kann, wie sie sagt. Zwei Reitbeteiligungen an ehemaligen Sportpferden bringen sie regelmäßig raus an die frische Luft, „die Stute im Omi-Alter hat mir die Angst vor dem Reiten genommen“, berichtet Mahela vom ruhigen, umgänglichen Wesen des Tiers. Seitdem kann die 18-Jährige unbeschwert ihre Lieblingsstrecke über Birkmannsweiler und hinauf nach Bürg reiten.

Nach der Albertville-Realschule ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht

An der Albertville-Realschule hat Mahela Hübner die Mittlere Reife erlangt und anschließend ein Freiwilliges Soziales Jahr in Rudersberg verbracht: „Ich habe bei der Schulsozialarbeit mitgemacht und die Mädels-AG aufgebaut“, berichtet sie strahlend von ihrem „Baby“, bei dem sie das Selbstbewusstsein der Schülerinnen stärken half und selbst jede Menge Spaß hatte. „Es fiel mir richtig schwer, das abzugeben, als das Jahr vorbei war“, sagt Mahela. „Es war eine ganz wertvolle Zeit dort, ein Geschenk.“

Nun steckt sie mitten in der Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Kreissparkasse in der Winnender Filialdirektion direkt am Marktplatz. Einzig die Auftrittserfahrung fehle ihr, aufgeregt wird sie anfangs sicher sein, „aber ich glaube, dass man daran wächst, vor allem, wenn die Leute begeistert zuhören.“ Die herzliche und natürliche Giuliana Di Donna jedenfalls habe Mahela „noch mehr motiviert“, in das Amt zu kommen. Klappe es aber nicht, „dann soll es eben so werden, ich würde mich auch für die anderen freuen. Ich bin eine offene Person, das macht mich aus“, sagt die 18-Jährige.