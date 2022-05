Maibaumstellen in Winnenden: Ein Spektakel der Muskelkraft

Die Freiwillige Feuerwehr hat am Samstag auf dem Marktplatz mit einem kleinen Familienfest den Mai begrüßt. Zu Kaffee und Kuchen spielte die Big Band der Musikschule unter Leitung von Thomas Kratzer schwungvoll ihre unterhaltsamen Songs, dann sperrten 17 Mitglieder der Jugendfeuerwehr eine Zone für den Maibaum ab. Er ist wie immer mit Zunftzeichen, Reisiggirlande, Kranz und Gipfel geschmückt und kam auf einem Hänger in die Innenstadt. Mit purer Muskelkraft drückten insgesamt 23 Mitglieder der Feuerwehr das schwere Schmuckstück von der Waagrechten in die Senkrechte. Applaus!

Laut Abteilung-Mitte-Kommandant Daniel Bahner war der Marktplatz voll, „ich schätze grob über den Daumen gepeilt, dass 500 Personen da waren“. Die Bierspezialität, starker Maibock, fand jedenfalls Anklang, um 18 Uhr waren die Fässer bereits leer und die Gäste begnügten sich mit normalem Bier. „Die wichtigste Grundzutat für ein gelungenes Fest hatten wir mit dem trockenen Wetter“, sagt Bahner.