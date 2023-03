Metzger Eger in Winnenden-Birkmannsweiler zählt zu den Besten in Deutschland

Zu den 500 besten Metzgern Deutschlands im Jahr 2023 zählt die Zeitschrift „Der Feinschmecker“ das Geschäft der Familie Eger in Birkmannsweiler. Timo Eger (51) freut sich über die Ehre, dass der Betrieb mit Feinkost- und Catering-Abteilung zum dritten Mal auf diese Weise gewürdigt wird. „Aber der eigentliche Gradmesser ist für uns der Kunde und sein Geschmack.“ Den muss man mit dem Wurstrezept genauso treffen wie mit der Würze fürs Tagesessen. „Für die meisten ist doch der Vergleichsmaßstab, wie früher die Oma oder Mutter das Essen gekocht hat.“ Oder wie das geschenkte Rädle Lyoner beim Metzger der Kindheit geschmeckt hat. Das ist tief im Unterbewusstsein verankert.

Eltern eröffneten 1982, den Betrieb führen nun die drei Kinder

Da die Metzgerei Eger nun schon seit 41 Jahren an der Hauptstraße besteht, sind nunmehr gut zwei Generationen mit Sauerbraten, Schinkenwurst und Birkmannsweiler Bauernknackern aufgewachsen. Timo Eger muss sich nicht um Kundschaft sorgen – sondern darum, dass er sie versorgen kann: „Wir haben eine gute Truppe mit 20 festen Mitarbeitern und fünf Aushilfen. Aber es ist schwer, neue Leute zu finden, insbesondere für die Arbeit am Wochenende.“ Timo Eger meint das Catering, Geburtstag, Hochzeit, Konfirmation und so weiter. „Ich muss jede Woche einigen Leuten absagen, weil wir mehr nicht schaffen“, sagt der 51-Jährige, und das schmerzt ihn einfach. Außerdem nimmt das Catering auch über Firmenbestellungen abends unter der Woche zu.

Filiale in Oppelsbohm geschlossen, die Tante ist in Rente gegangen

Hätte er mehr Personal, hätte er auch die Oppelsbohmer Filiale nicht 2022 geschlossen. „Dort wäre sicher der Mittagstisch auch gut gelaufen.“ Aber als seine Tante in Rente ging, endete das 1987 begonnene Kapitel. „Treue Kunden nehmen einmal die Woche die Fahrt hierher in Kauf.“

Die steigende Nachfrage in Birkmannsweiler liegt auch an der sinkenden Zahl von Restaurants, bei denen Familien feiern können. Weingüter wiederum schaffen Säle und bewirten sie nicht zwingend selbst. „Party-Rent in Winnenden ist unser Subunternehmer, leiht und spült das Geschirr, sonst würden wir gar nicht 'rumkommen“, sagt Timo Eger. „Den ganzen Abend Service können wir nicht leisten, die Produktion ist wichtiger.“ Der 51-Jährige freut sich gleichwohl, wenn er bei den Festen direkt oder Tage später Rückmeldungen bekommen, dass es super geschmeckt hat.

Praktisch ist überdies, dass das Catering von der Metzgerei profitiert – sagt zum Beispiel jemand wegen Krankheit kurzfristig ab, kann alles trotzdem im Laden verwendet und verwertet werden. Außer vielleicht 150 Desserts in kleinen Gläschen, oder das komplett vegetarische Büffet, das kürzlich ein Mädchen für seine Konfirmation bestellt hat. Timo Eger schüttelt noch jetzt lächelnd den Kopf. „Ich habe zu ihr gesagt, ,du weißt schon, dass wir eine Metzgerei sind?'“ Aber es freut ihn auch, dass sein Betrieb für seine Flexibilität geschätzt wird. Wer hätte schließlich vermutet, dass es bei diesem Metzger freitags auch eine kleine Frischfisch-Auswahl gibt?

Im Laden gibt es Feinkost, Obst und Gemüse und manchmal Fisch

Mit 150 Tagesessen und einer kleinen Obst- und Gemüseecke schließt Timo Eger schließlich, zusammen mit Bäcker Maurer schräg gegenüber, die Lücken von Lebensmittelladen und Gaststätten, die ganz oder beinahe ganz fehlen (immerhin gibt es noch zwei Lokale an der Talaue bei den Sportvereinen). „Neuhaus“ gegenüber aber hat schon lange aufgegeben, inzwischen steht an der Ecke ein Mehrfamilienhaus. „Wir haben treue Stammkunden, die teils auch aus Korb und Schwaikheim kommen.“

Während Corona nahm das Geschäft sogar noch zu, „die Leute haben Lust am Kochen, legen Wert auf gutes Essen, wollen aber nicht zu viel Zeit in der Küche verbringen.“ Kassenschlager sind abgepackte Knödel, Spätzle und andere Suppeneinlagen aus der eigenen Produktion geworden. An Weihnachten bietet Eger drei Gerichte an, die man selbst fertigkochen kann.

Metzgermeister und Betriebswirt arbeitete auch schon im Ferienclub

Timo Eger ist quasi im Geschäft aufgewachsen, nach der Schule bestückte er das Gemüseregal neu, die Eltern hatten kaum Zeit für ihn und seine fünf und zehn Jahre jüngeren Geschwister. Er lernte Metzgermeister und sattelte den Betriebswirt des Handwerks obendrauf, arbeitete in verschiedenen Betrieben, unter anderem für eine Unternehmensberatung. Dieser Job führte ihn auch ins Ausland, er betreute die „Aldiana“-Clubs, wie sie ihre Themenbüffets machen können. Als sein Vater starke Herzprobleme bekam, kehrte Timo zurück nach Birkmannsweiler.

Schwester Diane ließ sich im Hotelfach ausbilden, Bruder Tobias wurde Koch – die perfekte Mischung, so dass auch diese beiden nach und nach in den Familienbetrieb eingestiegen sind.

Timo Eger als Geschäftsführer legt Wert auf einen modern aufgestellten Betrieb. Regionale Waren erzeugten weniger CO2-Ausstoß und Verpackungsmüll (vom Göppinger Schlachthof Staufen-Fleisch, von Gärtnerei Neber und Früchte-Frank aus Berglen), viele Kunden brächten ihre eigenen Gefäße mit und die von den Kühlmaschinen erzeugte Wärme werde zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt.

„Mir liegen auch die örtlichen Vereine und die Feuerwehr am Herzen, sie sollen bei ihren Festle und bei Fußballspielen unsere Wurst grillen und bekommen daher günstige Preise“, sagt Timo Eger über sein lokal gedachtes Sponsoring.

Fazit: Werben muss der 51-Jährige nicht für sein Angebot, sondern um Fachkräfte. Für die Aufnahme ins blaue Büchle des „Feinschmeckers“ hat er nichts bezahlt, sondern es kommt auf Vorschlag der Kundschaft ein Tester, der sich nicht zu erkennen gibt. Er kauft ein und probiert und entscheidet, ob der Metzger Erwähnung findet. „Das ist dann auch Glückssache oder abhängig von der Tagesform, dass die Produkte ihm oder ihr zusagen“, meint Timo Eger, denn er kenne „sehr gute Kollegen, die nicht oder nicht mehr im Heft drin sind.“