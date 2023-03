Michael Luckenbill ist tot: Ein Nachruf auf den „Stadtbegrüßer" von Winnenden

Am Stammplatz von Michael Luckenbill stellen Menschen Kerzen auf: Der Winnender wird nie mehr auf der Isomatte im Torbogen an der Marktstraße Platz nehmen. Der „Stadtbegrüßer“, wie er sich selbst einst bezeichnet hat, ist im Alter von 56 oder 57 Jahren verstorben.

Spitznamen hatte er viele, von Michel über Lucky und Luckäbill bis Snoopy. Viele kannten seinen Namen nicht, wohl aber sein Gesicht, wie Mitglieder der Facebook-Gruppe „Wir sind Winnenden“ schreiben. „Jetzt erst erfahre ich, wie er hieß: der nette, freundliche Typ unterm Torbogen. Als Winnenderin kennt man ihn; er war eine Institution. Trotzdem weiß ich bis heute nicht, was er war, welche Geschichte hinter ihm steckt, warum er irgendwie auf der Strecke blieb“, schreibt eine Nutzerin.

Das Geld im Becher war ein Zubrot, die Wohnung befand sich an der Badstraße

Seine Lebensgeschichte kennen wohl nur alte Weggefährten, von denen sich auch ein paar in der Gruppe melden. Vor Weihnachten 2016 hat Michel Luckenbill sich einmal mit der Winnender Zeitung lange unterhalten, einiges, aber nicht alles von sich erzählt.

Er wuchs in Waiblingen auf, arbeitete unter anderem mal als Vertreter. Gewohnt hat er schon lange in Winnenden, zuletzt an der Badstraße, in der Nähe des Kinos. Gelebt hat er von Sozialhilfe und dem, was ihm die Passanten an Geld in den Becher warfen. Manchmal, wenn man kein Kleingeld hatte, sagte er auch: „Gehsch zum Bäcker und zahlsch mir en Kaffee. Die wissed Bescheid und schreibed’s uff.“

Seine Eltern leben beide nicht mehr, sein „Ziehbruder“ Bobby, wie er den ehemaligen Kollegen und Freund nannte, starb 2017 völlig überraschend. Auch Michel Luckenbills Hund ist längst unter der Erde. Es muss aber noch Brüder geben, zu einem hat er seit Jahren keinen Kontakt mehr, wie Michel kürzlich noch berichtete.

Die Folgen eines Schlaganfalls machten dem einstigen Rebell und Revoluzzer zu schaffen

Einige Kumpel erzählen in der Facebook-Gruppe aus alten Zeiten, vom „Mopped“-Fahren, der Rebellen-und-Revoluzzer-Zeit als Normahl-Fans, oder erinnern mit Fotos, Songs und Texten an den groß gewachsenen Mann. In den letzten Monaten wurde er sichtlich schwächer und dünner, er war immer seltener im Torbogen anzutreffen. Vor Jahren hatte er einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich nie richtig erholte. Seitdem war er mit Krücke unterwegs. Dass es sehr schlecht um seine Gesundheit steht, das ließ er vor wenigen Wochen auf Nachfrage durchblicken.

Was sich durch die Lawine an traurigen Kommentaren zieht wie ein roter Faden, ist das beglückende Gefühl, das die Menschen ergriff, wenn sie den im Schneidersitz ausharrenden Michel begrüßten oder sich auch länger mit ihm unterhielten. „Immer höflich“, „immer freundlich“, „er hatte immer ein Lächeln für uns“, schreibt die Trauergemeinde. Viele heben die „tollen Gespräche“ mit ihm und seine gute Laune hervor. Eine Nutzerin wünscht, wie so viele: „Ruhe in Frieden“ und schreibt: „Micha, der Torbogen ist kalt und leer ohne dich.“

Wie und wann Michael Luckenbill bestattet wird, ist bisher nicht bekannt.