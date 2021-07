Der neue Mietspiegel stimmt hoffnungsfroh. Zum kleinen Preis von 9,45 Euro pro Quadratmeter findet man in der Tabelle noch eine mittelgroße nagelneue Mietwohnung. Aber existiert sie auch in der Wirklichkeit? „Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass jemand zu diesem Preis eine Wohnung findet, aber derjenige hat dann großes Glück. Es ist eine Ausnahme“, sagt Michael Rieger dazu. Er ist Geschäftsführer der Baugenossenschaft Winnenden und damit einer der großen Vermieter in der Stadt, der zum