Monatelanges Warten aufs neue Wunnebad: Hallenbad in Winnenden geschlossen

Seit dem Frühjahr 2022 wird das Wunnebad in Winnenden saniert und umgebaut. Fast 28 Millionen Euro soll das Großprojekt kosten – das ist zumindest der letzte Stand aus der Stadtwerke-Aufsichtsratssitzung von vor gut einem Monat. Bisher wurde das beliebte Familienbad trotz einiger Einschränkungen fast ausschließlich im laufenden Betrieb umgebaut. Das ist jetzt nicht mehr möglich: Das Hallenbad ist seit diesem Montag (9.1.) zu.

Für fast vier Monate geschlossen

„Aufgrund von Bau- und Sanierungsmaßnahmen schließt das Wunnebad ab dem 9. Januar 2023 bis zum Beginn der Sommersaison am 29. April 2023. Der Schlittschuhpark hat bis zum 31. März 2023 zu den üblichen Zeiten geöffnet“, teilen die Stadtwerke Winnenden auf der Wunnebad-Homepage mit.

Damit ist Schwimmen und Planschen in Winnenden für fast vier Monate nicht mehr möglich. Wir erinnern uns: Das beheizte Außenbecken des Wunnebads war bereits im Oktober 2022 als Folge der Energiekrise geschlossen worden. Der Gasverbrauch sei viel zu hoch und nicht zu rechtfertigen in diesen Zeiten, so lautete die Begründung von Stadtwerke-Chef Jochen Mulfinger damals.

Schließung war von Anfang an geplant

Dieser Schritt war vor einem Jahr noch weder geplant noch vorhersehbar gewesen. Anders verhält es sich mit der Schließung des Hallenbads seit diesem Montag. Diese erfolgt planmäßig und war bereits zum Auftakt der Bauarbeiten angekündigt worden.

In den vergangenen Wochen haben laut Bäderleiter Sascha Seitz im Wunnebad noch mehrere Schwimmkurse stattgefunden, bis 8. Januar herrschte reger Betrieb. „Jetzt müssen wir leider bis zum Sommer warten“, sagt Seitz, „aber dafür haben wir bald ein neues Bad.“