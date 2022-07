Musical-Star Kevin Tarte ("Tanz der Vampire") singt in Winnenden-Höfen

Der Musical-Star Kevin Tarte tritt am Samstag, 30. Juli, bei den Kulturwochen der Sportfreunde Höfen-Baach (SHB) auf. Gemeinsam mit seinen ebenfalls bekannten Kolleg/-innen Lucy Scherer, Melanie Ortner-Stassen und Hannes Staffler präsentiert er die schönsten Musical-Melodien im Programm „Best of Musical“. Joachim Ruoff vom Lions Club Winnenden hat den Kontakt zu den Künstlern hergestellt und mit Kevin Tarte (unter anderem spielte er Graf von Krolock in „Tanz der Vampire“) gesprochen.

Was motiviert Sie, in Höfen aufzutreten vor nur ungefähr 350 Zuhörern?

Zum einem, dass diese Veranstaltung zugunsten von Artsupport Stuttgart stattfindet. Diese Hilfsaktion hat vielen Künstlerinnen und Künstlern in den schweren Corona-Zeiten sehr geholfen. Daher komme ich gerne, wenn ich dieses wichtige Hilfsprogramm unterstützen kann. Zum Zweiten sind am Ende des Jahres oft diese kleineren Veranstaltungen die, die einem im Herzen bleiben. Man ist viel näher am Publikum und es ist so authentisch. Auch meine Fans lieben gerade diese Veranstaltungen.

Aufgewachsen sind Sie in einer Sportlerfamilie in den USA – wer hat Sie zu Ihrer künstlerischen Karriere motiviert?

Es war eine Sportlerfamilie, dennoch waren meine Eltern sehr musikbegeistert. Vor allem meine Mutter liebte Musicals, die bei uns zu Hause rauf und runter liefen. Ganz wichtig war aber auch meine Tante, die Statistenrollen für die Oper besetzte. Eines Abends rief sie an und fragte, ob ich nicht gerne mal eine solche Statistenrolle übernehmen möchte. So kam ich mit elf Jahren das erste Mal auf die Bühne der Seattle Opera. Das hat mich sofort gepackt.

Doch zunächst haben Sie bei einer Ölfirma in Alaska hart gearbeitet. Im Gegensatz dazu sehen Sie die Musik nicht als harte Arbeit an. Warum?

Mein früherer Pianist hat dazu einmal einen weisen Satz geprägt: Wir Musiker haben keine Arbeit, sondern eine Tätigkeit, die man aus Leidenschaft macht. Der Übungsprozess ist zwar wie Leistungssport, man ist danach auch müde, aber sehr erfüllt.

Die Karriere begann mit Oper/Operette, warum der Wechsel zum Musical?

Im Musical hat man wesentlich mehr Schauspiel und Tanz. Man ist dabei auch ein Teil eines Projekts, also viel mehr im Austausch mit allen Beteiligten. Bei Oper und Operette ist man eher ein Einzelkämpfer. Ich liebe das Arbeiten in einem großartigen Team viel mehr.

Viele Ihrer Rollen waren eher düstere Rollen. Was ist daran das Interessante?

In den USA habe ich eher den Sunnyboy gespielt. Als ich dann nach Europa kam, wurde erkannt, dass meine Stimme viele Farben sowie Kraft und Ausdrucksstärke hat. Das eignet sich vor allem für die dunkleren Charaktere, die oft sehr anspruchsvoll sind.

Kann man sich nach einer solchen Laufbahn auf seinen Erfolgen ausruhen?

Das Musicalgeschäft ist ein knallhartes Business. Auch wenn man bereits über Jahrzehnte sehr erfolgreich war, muss man sich immer wieder neu beweisen, und die Konkurrenz ist sehr groß. Man braucht Leidenschaft, Ausstrahlung und Schnelligkeit, und das vor allem auf den Punkt genau. Sehr wichtig ist auch, dass man in das Team passt.

Wir leben gerade in stürmischen Zeiten. Welchen Stellenwert haben da Kunst und Kultur?

Gerade in diesen Zeiten ist es eine Möglichkeit, die Leute viel mehr in Verbindung mit ihren inneren Emotionen zu bringen. Wenn nach der Vorstellung Leute auf mich zukommen und sich bedanken, dass sie für ein paar Stunden alles Negative vergessen konnten und sich wieder selbst gespürt haben, dann ist das auch für mich ein schöner Moment. Musik kann die Seele berühren.

Welche Ziele im Leben sind Ihnen besonders wichtig?

Eines meiner großen Ziele war, eine richtig dynamische Partnerschaft zu haben. Und in diesem Leben bin ich seit zwei Jahren angekommen. Ich genieße selbstverständlich meine Soloprojekte, auch Auftritte in Musicals. Aber jetzt ist ein großes Ziel von mir, nicht nur auf mich fokussiert zu sein, sondern mein Leben mit jemandem teilen zu können. Ich finde auch die Welt meines Partners (Südwestmetallchef Stefan Wolf, Anm. der Red.) unglaublich faszinierend. Das gibt mir komplett neue Einblicke, wie man Ideen in der Politik umsetzen kann. Ich glaube auch, dass unsere beiden Welten sich gegenseitig positiv beeinflussen.