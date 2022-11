Nach tödlichem Motorradunfall bei Winnenden: Straßenmeisterei versetzt Schild

Nach dem tödlichen Motorradunfall an der Deponieausfahrt und dem Artikel unserer Zeitung mit dem Hinweis auf ein die Sicht beeinträchtigendes Schild haben sich die zuständigen Behörden umgehend zu einem Termin vor Ort verabredet – und gehandelt. Das berichtet Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Die Straßenmeisterei des Rems-Murr-Kreises hat das Schild direkt beim Termin gelöst, nach unten am Holm verschoben und dann neu befestigt“, schreibt Holzwarth in einer E-Mail, was er von der Ordnungsamtsleiterin Beatrice Hertel erfahren hat.

Das Schild ist ein mit roten und weißen Leitpfeilen versehener Hinweis für die Kraftfahrer, die sich vom Krankenhaus her der Deponieausfahrt nähern und in der leichten Kurve an den Bordstein der Verkehrsinsel prallen könnten. Von hinten sieht es einfach nur grau aus.

Ein weiterer Leser hat das Schild schon vor Jahren moniert

Bei einem Besuch der Unfallstelle vor Ort war unsere Redaktion am 11. November einem Hinweis von Jürgen Mayer aus Weinstadt nachgegangen und konnte feststellen, dass das Schild ein schmales Motorrad verdecken kann, wenn der Autofahrer nicht ganz an die Haltelinie vorfährt, bis er freie Sicht hat. Dazu ist der Verkehrsteilnehmer allerdings per Straßenverkehrsordnung verpflichtet.

Jürgen Mayer selbst hatte als Autofahrer beinahe einen Unfall mit einem Motorrad und bat daher um eine Veränderung, weil sonst „rein statistisch“, wie er sagt, wieder etwas derart Schlimmes passieren könne wie am 10. November. Leser Herbert Dobler aus Winnenden berichtete nach Erscheinen unseres Artikels, dass er dieses Schild schon vor einigen Jahren im direkten Gespräch und E-Mail-Verkehr mit einem Sachbearbeiter des Landratsamts moniert und eine „niedrigere Version“ verlangt habe. Getan habe sich damals seinen Beobachtungen nach aber nichts. „Das Schild steht nun nicht mehr in der gedachten Blickrichtung“, so OB Holzwarth abschließend.

Polizei hat Gutachter mit der Prüfung der Unfallumstände beauftragt

Was indes genau der Grund war, dass die 78-jährige Fahrerin eines Honda-Kleinwagens den 63-jährigen Motorradfahrer am 10. November um kurz nach 7 Uhr nicht wahrgenommen hatte, warum sie kurz vor ihm in die Südumgehung eingebogen war, ermittelt nun ein Gutachter im Auftrag der Polizei. Das berichtet Robert Kauer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen: „Dieser hat zu prüfen, welche Umstände und Gegebenheiten im konkreten Fall zum Unfall beigetragen haben könnten. Das Gutachten liegt bislang noch nicht vor.“

Wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind, wird der Fall juristisch geprüft, so Kauer weiter. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wird dann entscheiden, ob es direkt zu einem Gerichtsverfahren kommt, oder ob die Fahrerin einen Strafbefehl zugestellt bekommt.