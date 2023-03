Naturschule in Winnenden eröffnet: 25 Schüler und lange Warteliste

Die Stadt hat ihre erste freie Montessori-Naturschule, die zunächst in Räumen der Musik- und Kunstschule unterkommt. Seit vier Jahren haben sich die Verantwortlichen für die Schule eingesetzt, welche nach den Grundsätzen der Montessoripädagogik, der Naturpädagogik und der Tiergestützten Pädagogik arbeitet, gestützt durch ein 200-seitiges Konzept.

Umzug der Montessori- und Naturschule im Herbst geplant

Zunächst sind es 25 Schülerinnen und Schüler in einer jahrgangsgemischten Lerngruppe, die in der Montessori- und Naturschule, kurz "MoNa", unterrichtet werden. Im Herbst planen die Verantwortlichen um Jana Müller und Jutta Kast Herbst den Umzug in ein neues Schulgebäude in Breuningsweiler. Das teilen die beiden via Pressemitteilung mit.

Die Einrichtung kombiniere Prinzipien der Montessori- und Naturpädagogik: So sollen die Kinder während der ersten Hälfte ihres Schultages nach dem Montessori-Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“ in Freiarbeit lernen. Während der zweiten Hälfte des Schulalltags stehen die Naturpädagogik und ein lebenspraktischer Ansatz im Vordergrund: Die Kinder erkunden ihre Umgebung und nehmen an thematisch wechselnden Angeboten teil. Komplettieren wolle man diesen Ansatz durch Elemente aus der tiergestützten Pädagogik.

Lehrerinnen haben Montessori-Diplom

Die Grundschullehrerinnen mit Montessori-Diplom und Gründerinnen der Schule, Jutta Kast und Jana Müller, begleiten die Kinder dabei. „Dem Montessori-Prinzip folgend, sehen wir uns als Lernbegleiterinnen, welche die Kinder in ihrem Lernen unterstützen“, so Jana Müller. Man werde dabei auch die Bildungsstandards des Bundeslandes Baden-Württemberg umsetzen.

Erfahrung als Grundschullehrerinnen

Kast und Müller haben als Grundschullehrerinnen mit Staatsexamen bereits Erfahrungen mit dem baden-württembergischen Schulsystem, auch an einer Montessorischule, gesammelt.

Die Idee, selbst eine freie Montessori- und Naturschule zu gründen, entstand laut der Pressemitteilung vor vier Jahren, als die Kinder der Gründerinnen die Chance bekamen, einen Waldkindergarten zu besuchen. „Von der Gründung eines Vereines über die Erstellung eines pädagogischen Konzeptes, der Standortsuche und schließlich der Genehmigung durch die obere Schulbehörde – der Weg bis hierher war lang und steinig“, so Jana Müller. „Aber er hat sich gelohnt. Die Nachfrage nach Schulplätzen ist hoch und unsere Wartelisten mittlerweile entsprechend lang. Außerdem war die Unterstützung durch Stadt, Gemeinderat, die Kunst- und Musikschule und vor allem durch die vielen ehrenamtlichen Unterstützer/-innen überwältigend.“

Weitere Infos gibt es online

Da Schulen in freier Trägerschaft während der ersten drei Jahren ihres Bestehens in Baden-Württemberg keine Zuschüsse vom Land erhalten, freue man sich über jede Unterstützung. Egal ob ehrenamtliche Arbeit, Kooperationen, Fördermitgliedschaften, Bürgschaften oder Spenden. Weitere Informationen über die Schule gibt es im Internet.