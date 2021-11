„Bei uns gleicht keine Filiale der anderen“ sagt Friedrich Mildenberger. Wahrlich: Gegenüber vom Leutenbacher Aldi gibt es das große Kaffeehaus, im Industriegebiet Langes Gewand die Bäckertheke im Obi-Baumarkt. Und nun schimmert am Marktplatz, Marktstraße 34, golden-heimeliges Licht aus den Schaufenstern und prangt am gusseisernen Ausleger des Fachwerkhauses ein großes M: Am Donnerstag ist offiziell die 37. Mildenberger-Filiale eröffnet worden.

„Die Theke ist wieder rechts vom