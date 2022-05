Neues Grabfeld für Urnen auf dem Stadtfriedhof Winnenden - ein Preisvergleich

Immer mehr Hinterbliebene lassen ihre Verstorbenen einäschern und setzen eine Urne bei. Die Stadt Winnenden sieht dafür in den letzten fünf Jahren einen unmissverständlichen Trend. Sie vermutet gar, dass 80 Prozent der Bestattungen Urnenbegräbnisse sein werden. Doch dafür gibt es zahlreiche Formen, die sich in den Kosten je nach Friedhof und Nutzungsdauer unterscheiden. Dazu kommt die Frage, ob man das Grab selbst bepflanzt, einen Gärtner beauftragt oder ein städtisches Angebot wählen kann. Anlässlich der neuesten Bestattungsformen auf dem Stadtfriedhof Winnenden haben wir genauer hingeschaut und mit Angebot und Kosten in Waiblingen und Schorndorf verglichen.

Winnenden: Pflegeleicht, aber auch naturnah ist das neue Grabfeld

Auf dem Stadtfriedhof Winnenden gibt es neue Alternativen zur Wiesengrabstätte, zum Reihengrab (in dem immer nur eine Urne bestattet wird und das nicht verlängert werden kann) und zum individuell gestaltbaren Urnenwahlgrab: 64 Urnenkammern stehen in Stelen zur Mehrfachbelegung zur Verfügung (130 Euro pro Jahr der Überlassung), so dass ein verwitweter Partner darin später selbst seine letzte Ruhe finden kann. Die Stelen befinden sich nahe dem Eingang Friedhofstraße.

Doch manchen Menschen gefällt diese nüchterne oberirdische Grabform nicht. Sie wünschen eine naturnahe, zugleich aber pflegeleichte Bestattungsform für die Urne. Auch das bietet die Stadt Winnenden nun an, mit einem gärtnerisch gestalteten Urnengrabfeld als Teil der neuen Friedhofskonzeption für den Stadtfriedhof, an der sich auch der Seniorenrat beteiligt hatte.

Es ist im Frühjahr fertig geworden und befindet sich, vom Eingang an der Friedhofstraße aus gesehen, rechts unten, Richtung Wiesenstraße. Die Gebühr für eine Urne beträgt 120 Euro im Jahr, für ein Wahlgrab, in das Urnen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nebeneinander bestattet werden, 130 Euro.

Zum Vergleich: Möchte man sein eigenes Urnen-Wahlgrab auf dem Stadtfriedhof pflegen, bezahlt man 148 Euro für jedes Jahr der Überlassung, plus Pflanzen oder Gärtnerleistung. Die Ruhezeit für eine Urne beträgt in Winnenden 15 Jahre, bei Wahlgräbern kann man die Zeit verlängern.

Das neue gärtnerisch betreute Grabfeld ist also von den Kosten her attraktiv - und dazu noch ästhetisch ansprechend. Es bietet Platz für 90 Urnen, die Tafeln mit dem Namen sowie Geburts- und Sterbedatum werden auf dem hellen Natursteinsockel angebracht, der die Wege zwischen den großen Erdflächen säumt und von schräg oben betrachtet das christliche Fischsymbol darstellt.

Die Stadt hat die Anlage von der Nellmersbacher Firma Mayer Garten- und Landschaftsbau für rund 290 500 Euro machen lassen – eine gelungene Umsetzung. Zwischen den Wegen, auf den künftigen Gräbern, sind grünblättrige Stauden und Zwiebelpflanzen gesetzt, die das ganze Jahr über im Wechsel blühen, alle aber in Weiß, ergänzt von Farn und Gräsern. Das sieht schon jetzt edel und beruhigend aus, einem Ort gemäß, an dem man sich besinnen und erinnern möchte. Auf zwei Holzbänken kann man dazu Platz nehmen, oder man spaziert auf den wasserdurchlässigen Wegen durch die Anlage, die auch ein paar Sträucher und große Bäume erhalten hat.

Im Schelmenholz auf dem Waldfriedhof weitere alternative Bestattungsformen

Weitere Urnengrabformen bietet Winnenden auf dem Waldfriedhof beim Schelmenholz an, von der anonymen Sammelgrabstätte über das Gemeinschaftsgrab im Kreis mit Stele bis hin zur Baumgrabstätte für zwei bis vier Urnen, zu Preisen zwischen 90 und 300 Euro im Jahr.

Waiblingen: Die letzte Ruhe ist in der Kreisstadt deutlich teurer

Auf dem Waiblinger Friedhof gibt es außer Urnenwänden schlichte Baum-Wiesengräber, in deren Mitte an Stelen die Namen und Daten der Verstorbenen auf Metallplatten aufgeführt sind. Außerdem Gemeinschaftsfelder für Urnen mit Stelen in der Mitte, die Gärtner pflegen (105 Euro im Jahr, 15 Jahre lang). Individueller sind Reihengräber, das Beet um jeden Stein wird vom Gärtner wechselnd gestaltet (312 Euro pro Jahr) oder bleibt immer gleich (216 Euro), ebenfalls für 15 Jahre. Wahlgräber für mehrere Urnen gibt es jedoch nur für 30 Jahre, die Kosten mit dreimaligem Blumenwechsel im Jahr liegen bei 270 Euro, begnügt man sich mit Bodendeckern, bei 171 Euro. Eine Erweiterung des Angebots ist laut Pressestelle der Stadt und des für den Friedhof zuständigen Mitarbeiters Thorge Semder nicht geplant.

Schorndorf plant einen „Himmelsgarten“

Die Stadt Schorndorf bietet auf ihrem Friedhof außer den klassischen Urnenbestattungsformen (im Rasen, um einen Baum herum oder in einer Stele sowie im Reihenerdgrab, Preisbeispiel 86 Euro pro Jahr für 15 Jahre, oder als individuelles Wahlerdgrab) einen „Garten der Erinnerung“ mit größeren Feldern für mehrere Urnen (als Wahlgrab 146 Euro im Jahr für 30 Jahre). Hier muss man jedoch einen Pflegevertrag mit einem Gärtner abschließen. Im Herbst 2022 wird etwas Ähnliches wie in Winnenden begonnen, der Bau des „Himmelsgartens“. Ines Hagmann, Fachbereichsleiterin Infrastruktur, erläutert: „Dies ist ein gestalteter, bepflanzter Bereich, in dem in größeren Feldern mehrere Urnen beigesetzt werden.“ Weil mehrjährige Pflanzen gesetzt werden, sei kein Vertrag mit dem Gärtner erforderlich, auch sei die Pflege im Grabpreis enthalten. Die Grabform wird es als Wahl- und Reihengrab geben. Die Gebühren dafür stehen schon fest, 139 Euro pro Jahr 30 Jahre lang fürs Wahlgrab, 100 Euro 15 Jahre lang fürs Reihengrab. Hier liegt Schorndorf günstiger als Winnenden.

In diesem Frühjahr fertiggestellt worden ist in Schorndorf das Grabfeld für Sternenkinder. So bezeichnet man Fehlgeburten, die unter 500 Gramm gewogen haben. „Es wird ebenfalls dauerhaft bepflanzt und von der Stadt gepflegt“, so Ines Hagmann.