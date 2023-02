Olympia-Kino in Winnenden wird abgebrochen: Wie es auf der Baustelle weitergeht

Am 16. März 2020 flackerten die letzten bewegten Bilder („Känguru-Chroniken“) über die Leinwand des Olympia-Kinos in Winnenden, dann zwang die Corona-Pandemie das Land in den Lockdown – und Kino-Inhaber Bernhard Eppler zum Aufgeben. Jetzt, fast drei Jahre nach dem abrupten Ende, verschwindet das Kino vollends aus dem Stadtbild. Das traditionsreiche Gebäude an der Ringstraße wird dem Erdboden gleichgemacht. Hier sollen stattdessen zwei Wohnhäuser entstehen.

Der Abrissbagger beißt sich durch die altehrwürdigen Mauern des Ex-Kinos

Wer im Kino oder der dazugehörigen Kneipe „Katis Bistro“ gern zu Gast war, den dürfte der Anblick schwer schmerzen, der sich dort aktuell bietet: Ein Abrissbagger verbeißt sich mit der überdimensionalen Kneifzange am Ende seines Greifarms im Gemäuer, reißt knirschend und knackend Löcher in die Fassade. Das Dach des früheren Kinogebäudes ist bereits abgedeckt, die Wände sind teilweise eingerissen. Schutt fällt krachend zu Boden, Staub wirbelt auf. Ein Mitarbeiter des Alfdorfer Abbruchunternehmens Frey hält mit dem Wasserschlauch darauf, damit nicht die gesamte Umgebung in eine hellgelbe Wolke gehüllt wird. Das Olympia-Kino, die Hülle, die übrig geblieben ist, verschwindet Stück für Stück.

Im September 2021 hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats einem Bauantrag zur Nachnutzung des Areals zugestimmt. Entsprechende Pläne waren den Bürgervertretern schon nach einer nichtöffentlichen Vorstellung des Bauvorhabens im November 2020 bekannt gewesen. Verkauft wurde das Kino samt Grundstück dann nach der Zustimmung zum Bauantrag. 15 Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern mit einer Gesamtwohnfläche von 1350 Quadratmetern sollen hier entstehen.

Abbrucharbeiten bis Mitte März, Baubeginn im Sommer dieses Jahres

Bauherr ist das Leonberger Immobilienunternehmen Mörk, das auf seiner Homepage mit dem Slogan „Wohnen im Städtle“ für die geplanten Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen wirbt. Ob diese aber als Eigentumswohnungen verkauft oder doch vermietet werden sollen, steht noch nicht fest, wie eine Sprecherin des Unternehmens unserer Redaktion mitteilt. Der Baustart soll im Sommer erfolgen, mit der Fertigstellung rechne die Firma Mörk Anfang 2025.

Dafür wird jetzt zunächst einmal der Weg frei gemacht. Seit einigen Tagen ist das Abbruchunternehmen Frey vor Ort, seit Montag ist der Bagger im Einsatz. Die besondere Herausforderung für seine Firma sei, sagt Geschäftsführer Andreas Frey, beim Abbruch des Kinos die Nachbargebäude nicht zu beschädigen. An den Stellen, an denen die Gebäude zusammengebaut sind, sei der Rückbau von Hand geschehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Seit Montag wird mit schwerem Gerät gearbeitet. Andreas Frey rechnet damit, dass sein Team den Rückbau bis Mitte März erledigt hat.

1936 wurde das Kino gegründet, zuletzt hatte der Betreiber eine schwere Zeit

Wohnraum ist knapp, Innenverdichtung macht Sinn, wenn sich Grundstücke dafür anbieten. Was jedoch bestimmt bei vielen Winnendern zurückbleibt, sind melancholische Erinnerungen an schöne Kino-Abende im Olympia. Die hat es in den 85 Jahren Winnender Kinogeschichte zuhauf gegeben. Schließlich war das 1936 gegründete Filmtheater im Wortsinne ausgezeichnet und räumte immer wieder Preise für seine besondere Filmauswahl ab. Zu retten war das Olympia-Kino aber nach dem herben Corona-Rückschlag nicht mehr. Nach der Zwangsschließung im März 2020 öffnete es nie wieder seine Pforte.

Es hatte sich ohnehin in unruhigem Fahrwasser befunden: Junge Gäste blieben überwiegend aus, das kleine, leidenschaftliche Stammpublikum wurde immer weniger. Eine Spielhalle in einem ehemaligen Kinosaal, mit deren Mieteinnahmen Betreiber Bernhard Eppler jahrelang auch die Filmvorführungen mitfinanzierte, musste wegen neuer Glücksspielgesetze geschlossen werden. Im Januar 2021 wurde dann bekannt, dass auch die Kino-Kneipe „Katis Bistro“ schließen würde. Nach und nach verkaufte Betreiberin Kati Spataro ihr Inventar. Und im Laufe des Jahres räumte auch Bernhard Eppler Kinositze, Inventar und Technik aus.

Jetzt folgt der Abbruch. Das Olympia-Kino ist bald endgültig Geschichte.