Pauline Wolf will "Winnender Mädle" werden, sie ist Schülersprecherin am GBG

Für die Wahl zum nächsten „Winnender Mädle“ hat sich Pauline Wolf beworben. Sie ist vor kurzem 18 Jahre alt geworden und steckt am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) mitten im Abitur, wie sie fröhlich berichtet. Die mündliche Prüfung liegt schon hinter ihr, die Leistungsfächer Deutsch, Englisch und Sport kommen Ende April dran. Deshalb verkrampft sie aber nicht: „Ich bin nicht die perfekte Schülerin, das kann man schon sagen. Aber ich habe soziale Stärken, deshalb fühle ich mich auch so wohl als Schülersprecherin.“

Mit Menschen umzugehen und vor vielen Leuten zu reden macht ihr Freude

Seit drei Jahren bereits vertritt sie ihre Mitschüler/-innen, ist im engen Kontakt zu Klassensprechern, Verbindungslehrern und Schulleitung und ist in der Schülermitverantwortung (SMV) dabei. „Ich habe Mitspracherecht und bin im Prinzip überall dabei, das ist schön und wichtig.“ Sie berichtet beispielsweise von Aktionen wie dem Peacesymbol für die Ukraine und dem Kuchenverkauf zum Spendensammeln, von der Einschulung der Fünfer und der Verabschiedung der früheren Schulleiterin sowie diversen Festen. „Ich lerne gerne Menschen kennen und habe mich in dem Amt weiterentwickelt, vor vielen Leuten zu reden, macht mir inzwischen richtig Spaß.“ Pauline Wolf hat das gute Gefühl, dass sie diese Stärken, sollte sie am Ende gewinnen, auch als „Winnender Mädle“ noch weiter ausbauen kann.

Seit der Kindheit tanzt sie bei den Happy Hoppers und spielt Tennis beim TC Winnenden

Schon im zarten Alter von sieben Jahren war Pauline Wolf die Mädle-Wahl ein Begriff: „Meine Babysitterin kandidierte bei der ersten, damals noch öffentlichen Wahl im Jahr 2012, ich stand unten an der Marktplatzbühne, schaute zu und wusste, da mache ich auch einmal mit.“ Jetzt, als junge Erwachsene, sieht sie „den Traum, Winnenden zu repräsentieren“, zum Greifen nah: „Ich bin so verwurzelt hier, die Happy Hoppers von den Sportfreunden Höfen-Baach sind von Kindheit an bis heute meine große Liebe“, erzählt sie von der großen Gemeinschaft, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten Tanz, Gesang und leichtathletische Disziplinen für Wettkämpfe mixt.

„Zusammenhelfen, Zusammensein, mit Leidenschaft und toller Stimmung, das ist für mich Winnenden“, sagt Pauline Wolf, nie vergessen werde sie, wie die Happy Hoppers beim Heimattageumzug stundenlang fröhlich durch den Nieselregen getanzt sind. Gleich nach der Mitarbeit bei den Kulturwochen war der Umzug für sie „das Highlight“. Offenbar bekommen junge Frauen in diesem Sport-Verbund ein gutes Rüstzeug fürs „Winnender Mädle“, zwei aus den Happy-Hoppers-Reihen, Leonie König und Celine Traub, waren bereits in Amt und Würden – und Carolin Golter, geborene Häußer, ist Württemberger Weinkönigin geworden.

Doch damit nicht genug, man höre und staune, Pauline Wolf übt noch einen weiteren Sport aus. Dem Tennisverein Winnenden sei sie tief verbunden, spielt dort seit der Kindheit in der Mannschaft und ist Jugendsprecherin. „Ich will mit Events für die Kinder etwas von meinen tollen Erlebnissen, die ich beim TC haben durfte, zurückgeben“, sagt sie über ihre Motivation in diesem Amt.

Nach dem Abitur will sie Praktika machen und Geld verdienen

Für die eigene Berufswahl nimmt sich Pauline Wolf, die in der Kernstadt wohnt und eine zwei Jahre ältere Schwester hat, indes gerne noch etwas Zeit. Sie steht nach dem Abitur nicht in den Startlöchern für ein bestimmtes Studium. „Ich werde mich erst mal mit Praktika orientieren, ein Kindheitstraum ist Marketing, Moderation, Medien.“ Die bisherigen Einblicke in das Berufsfeld haben ihr jedenfalls sehr gut gefallen. „Dann würde ich gerne eine Weile arbeiten und eigenes Geld verdienen. Und reisen.“ Auch Lehrerin, meint Pauline Wolf, würde gut zu ihr passen.