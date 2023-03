Paulinenpflege Winnenden: Praktikant mit Behinderung ist eine Bereicherung

Student Ivan Jurkovic bringt neue Sichtweisen in das bereichsübergreifende „Care und Case Management“ (CCM) der Paulinenpflege ein, das für Klienten Licht in den Dschungel von Gesundheits- und sozialen Angebote bringen soll. Er selbst ist durch eine Spastik körperbehindert und teilweise auf einen Rollstuhl und Assistenzleistungen angewiesen. Ein Pressetext der Paulinenpflege berichtet vom Praxissemester des 30-Jährigen bei dem Sozialunternehmen.

„Wenn ein Mensch zur Beratung vor mir sitzt, zerfließen erst mal alle im Studium gelernten Techniken und das Wissen. Man kann noch so viel Beratungsgespräche an der Fachhochschule üben, in der Realität läuft das ganz anders. Das hat mich in meinem Praxissemester in der Paulinenpflege geerdet. Dafür bin ich sehr dankbar“, wird Ivan Jurkovic zitiert.

Er studiert Soziale Arbeit an der FH Esslingen. Seine Praxisstelle ist ein halbes Jahr lang das "Care und Case Management" der Paulinenpflege gewesen.

Ivan Jurkovic kritisiert: Sozialarbeit ist oft elitär

Der 30-Jährige ist sehr selbstkritisch gegenüber sich und seinem Berufsstand: „Die Sozialarbeit ist nicht davor geschützt, auch selbst elitär zu sein. Oft sind die Bücher von Autorinnen und Autoren geschrieben, die selbst nicht von den beschriebenen Problemen und Defiziten betroffen sind. Das ist dann oft alles viel zu undifferenziert.“

CCM-Teamleiterin Laura Bürkle berichtet über den Praktikanten: „Ivan hat eine neue Perspektive mitgebracht. Er hat beide Sichtweisen – die des professionellen Unterstützers und die des selbst Betroffenen. Uns hilft es auch sehr, dass er sehr offen mit seiner Behinderung umgeht.“

Laut Bericht hat sich der Student auch für die Barrierefreiheit in der Paulinenpflege starkgemacht. Ivan Jurkovic erklärt: „Es sind oft Kleinigkeiten, die fehlen, zum Beispiel ein Griff oder eine Überbrückung der Türschwelle. Das fällt nicht körperbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht immer auf.“

Im Text der Paulinenpflege wird auch thematisiert, dass Jurkovics Anfrage für ein Praxissemester in der Einrichtung Skepsis ausgelöst hat. Laura Bürkle berichtet: „Neben der Überlegung, ob wir in unserem Aufgabenbereich grundsätzlich einen Praktikanten sinnvoll beschäftigen können, haben wir uns auch bezüglich seiner Behinderung Gedanken gemacht. Ich selbst dachte daran, wie wir ihn zum Beispiel zu Außenterminen inklusive Rollstuhl mitnehmen können. Da hat mein Kollege sofort gesagt: Mach dir da keine Sorgen - wir haben früher mit einem ganzen Bus voller Rollstuhlfahrer Ausflüge gemacht. Er hat nämlich früher auf einer Wohngruppe mit mehrfachbehinderten Menschen gearbeitet.“ So seien Bedenken schnell ausgeräumt gewesen, Berührungsängste habe es sowieso nicht gegeben.

„Das A-Team der Sozialarbeit“ in der Paulinenpflege

Ivan Jurkovic selbst bezeichnet die CCM-Abteilung „mit dem Sozpäd-Heilerziehungpflege-Erzieherinnen-Knowhow“ als „so was wie das A-Team der Sozialarbeit“. Das bereichsübergreifende "Care und Case Management" sei „ein enormer Schritt in die richtige Richtung“ in einem so differenzierten Sozialunternehmen wie der Paulinenpflege. Für die Klienten brauche es Lotsen sowie eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Bereichen.

Sein Praxissemester ist seit kurzem beendet. Er hofft, dass er nicht der letzte Studierende mit Körperbehinderung in der Paulinenpflege bleibt: „Ich würde mich freuen, wenn zukünftig mehr Praktikantinnen und Praktikanten mit Körperbehinderung eine Chance bekämen. Wenn der soziale Sektor als Arbeitgeber behinderten Menschen keine Chance gibt - wer dann?!“