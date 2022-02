So ein heißer Kaffee am Morgen weckt die Lebensgeister. Dazu eine Brezel oder ein belegtes Brötchen einpacken lassen – und ab in die S-Bahn. Der Tag kann kommen. Doch so läuft's nicht am Bahnhof Winnenden. Die Pendler und andere Frühaufsteher müssen sich zu Hause mit Frühstück wappnen, die kostbare Zeit mit Brotschmieren verbringen und warten, bis die Kaffeemaschine fertiggeröchelt hat: Seit die Bäckerei Pflumm die kleine Filiale im Bahnhofsgebäude geschlossen hat, gibt's morgens nichts mit