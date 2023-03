Plastik-Eispark durchgefallen: Nie mehr Schlittschuhspaß in Winnenden

Der Plastik-Eispark beim Wunnebad hat nach nur einer Saison wieder ausgedient. Das bedeutet im Umkehrschluss: Schlittschuhfahren ist in Winnenden künftig nicht mehr drin. Denn auch eine echte Eisfläche soll es aus Umweltschutzgründen nicht mehr geben.

Nun kann man Bäderleiter Sascha Seitz nicht vorwerfen, dass er sich nicht ausreichend für einen Fortbestand des Plastik-Eisparks eingesetzt hätte. Ganz im Gegenteil. In einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend war er strikter Befürworter. Bisher war die Fläche nur geliehen, sollte aus Sicht der Stadtwerke nun dauerhaft angeschafft werden. Nettokosten: 153.000 Euro.

Dreimal weniger Besucher als in der Vergangenheit

In der Sitzung räumte der Bäderleiter jedoch auch ein, dass die Besucherzahlen ebenso verbesserungswürdig wie das Gleitverhalten der Bahn seien. Man habe in der Zwischenzeit aber herausgefunden, wie die Schlittschuhe geschliffen werden müssen, um auf der Fläche besser zu gleiten. Den ausbleibenden Andrang machte Seitz hauptsächlich an der Baustellensituation rund um das Wunnebad fest. Die Parkplatzsituation, der Interimseingang sowie die Sanitärlösung seien für Gäste weitere Gründe, nicht zu kommen. „Ich habe viel Recherche betrieben. Überall dort, wo von einer echten Eisbahn auf eine Plastik-Eisbahn gewechselt wurde, gab es Probleme. Es ist Geduld gefragt“, erklärte er.

In Schwäbisch Gmünd habe man bisher gar keine Eisfläche gehabt, die künstliche Gleitbahn sei dort hervorragend angekommen, so dass man die Fläche dort sogar erweitert hat. Nur 9000 Besucher sind hingegen in dieser Eisparksaison zum Wunnebad gekommen. In den Jahren zuvor war der Wert jeweils etwa dreimal so hoch.

Veränderte Zielgruppe durch den neuen Untergrund

Seitz merkte an, dass die Zielgruppe sich etwas verschoben habe: hin zu Familien mit kleinen Kindern, eher weg von Jugendlichen. Diese waren mit der neuen Plastik-Bahn mehrheitlich unzufrieden, haben ihrem Ärger auch per Rezensionen im Internet oder E-Mails an die Stadtwerke Luft gemacht.

Seitz schilderte, dass er selbst regelmäßig auf der Bahn fährt. „Ich bin kein Profi. Statt 10 Meter gleitet man auf der Plastikfläche vielleicht nur fünf Meter. Aber das ist völlig ausreichend“, meinte er am Dienstagabend im Rathaus.

Die Gemeinderäte haben nicht mit Kritik an der Kunstbahn gespart

Einer Mehrheit der Gemeinderäte waren diese Argumente jedoch nicht schlüssig genug. Auch die von Seitz prognostizierten 15.000 Besucher pro Saison waren einer Mehrheit deutlich zu optimistisch. „Ich habe von vielen Leuten gehört, dass die Gleitfähigkeit nicht mit Eis zu vergleichen ist. Daher kommen mir die 15.000 Besucher doch sehr viel vor“, erklärte beispielsweise ALi-Rätin Rahel Dangel. Ein noch viel größeres Problem habe sie jedoch mit dem entstehenden Kunststoffabrieb direkt am Zipfelbach. „Ich kann dem Kauf der Kunstbahn daher nicht zustimmen“, zog sie ihr Fazit.

Sascha Seitz antwortete, dass die Kunststoffteile, anders als ursprünglich gedacht, nicht sehr fein sind und somit auf der Bahn liegen bleiben, nicht durch die Luft gewirbelt werden. Zudem sauge das Personal die groben Späne regelmäßig ab.

Auch FWV-Rat Markus Siegloch positionierte sich gegen einen Kauf. „Ich wohne dort und sehe, dass wenig los ist“, erklärte er. Zudem seien auf Google einige sehr negative Beiträge zu der Bahn zu lesen. Auch Petra Schäftlmeier (CDU) sparte nicht mit Kritik. „Ich schließe mich dem Vorredner an. Meine Kinder und ihre Freunde aus dem Umkreis von Winnenden sind dort früher sehr gerne gefahren. Mittlerweile zieht es sie nach Stuttgart unter den Fernsehturm. Ich bin absolut gegen den Kauf.“ ALi-Rätin Susanne Kiefer sprach von „ökologischem Unsinn“.

Einzig CDU-Rat Thomas Traub und Andreas Herfurth (SPD) fanden positive Worte hinsichtlich eines Kaufs der Bahn. „Ich denke, dass es ein schönes Angebot für Familien ist. Wir haben außerdem gehört, dass die Bahn funktionieren kann, wenn man alles richtig macht“, erklärte Traub unter anderem. OB Holzwarth machte deutlich, dass es bei einem negativen Entscheid gar keine Schlittschuhbahn mehr in Winnenden geben wird. Denn auch eine Rückkehr zu einer Eisfläche ist aus umwelt- und kostentechnischen Gründen ausgeschlossen.

Letzter Öffnungstag bereits an diesem Freitag

Trotz dieser Worte des Oberbürgermeisters fand sich in der Sitzung keine Mehrheit für den Kauf der Bahn. Bei fünf Fürsprechern, acht Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurde der Vorschlag vom Gemeinderat abgelehnt. In Winnenden endet damit eine Ära, schließlich gibt es den Eispark seit über 20 Jahren. Am Freitag, 31. März, ist der letzte reguläre Öffnungstag. Wann die Fläche abgebaut wird, steht noch nicht fest.