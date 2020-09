Einen Polizisten duzen? Einfach so bei einer Kontrolle? Weiterzuduzen, wenn der sich das verbietet? Das kann teuer werden. Diese Erfahrung machte ein junger Winnender, der ans Waiblinger Amtsgericht vor Richter Johannes Weigel wegen Beleidigung geladen war.

Der 21-jährige, alles andere als gesetzt und reif wirkende Angeklagte möchte Polizist werden. In Dachau, Bayern, befindet er sich schon in Ausbildung. Die Wochenenden verbringt er daheim bei seiner Mutter und seinen Freunden in