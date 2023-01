Polizeirevier Winnenden soll erhalten bleiben: Wie kommt es zu diesem Deal?

Wie unterschiedlich die Winnender auch dazu stehen, dass im Schlosspark verurteilte Straftäter therapiert werden sollen – ein Nebeneffekt zeichnet sich ab, den fast alle begrüßen dürften: Das Polizeirevier Winnenden bleibt sicher bestehen, wenn am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) ein Maßregelvollzug gebaut wird. Und zwar mindestens so lange, wie die Einrichtung in Betrieb ist. Das hat Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth mit dem Land ausgehandelt – und wurde für diesen Zug von Sozialminister Manne Lucha sogar öffentlich gelobt: „Gut gemacht!“ Doch stand eine Auflösung des Reviers überhaupt zur Debatte? Die Antwort: Jein.

Es gibt keine konkreten Pläne, doch im „Buschfunk“ wird darüber spekuliert

Konkrete Pläne, das Winnender Revier zu streichen, gab und gibt es offenbar nicht. Aber zumindest halblaut wird darüber immer wieder nachgedacht. Polizeirevierleiter Andreas Lindauer jedenfalls berichtet unserer Redaktion am Montag (30.01.), gerade in schwierigen Zeiten, also „wenn es klemmt mit dem Geld oder Personal“, stelle der „Buschfunk“ das kleinste Revier im Präsidiumsbereich infrage. Von tatsächlichen Absichten aber wisse er nichts.

Das bestätigt Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Er sagt: „Es gibt zum Revier Winnenden gar keine Diskussion gerade, auch landesweit gibt es die nicht. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei der Polizei regelmäßig Strukturen hinterfragt werden, was ja richtig ist.“ In den Nullerjahren wurden viele Polizeiposten eingedampft (Leutenbach wurde mit Schwaikheim zusammengelegt, Berglen aufgelöst), in den Zehnerjahren die Polizeidirektionen der Landkreise in Präsidien zusammengefasst. So entstand das Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis, den Ostalbkreis und den Landkreis Schwäbisch-Hall.

Holzwarth: "Das kann übermorgen anders aussehen"

„Nur bei den Revieren wurden bisher keine Standortfragen gestellt“, sagt Holzwarth, „das kann aber übermorgen anders aussehen.“ Ein Szenario, das Fachleute im Fall der Fälle laut Holzwarth für realistisch halten: Aus fünf mach’ drei im Rems-Murr-Kreis. Es bliebe dann Schorndorf bestehen, Waiblingen würde mit Fellbach zusammengelegt und Winnenden würde ins Polizeirevier Backnang übergehen. Das wollen die Winnender verhindern.

Holzwarth hat in der Rahmenvereinbarung für einen Maßregelvollzug in Winnenden die Chance dafür gesehen – und sie genutzt, präventiv sozusagen. Die Verhandlungen seien schwierig gewesen und hätten sich über ein halbes Jahr hingezogen. Die Stadtverwaltung habe signalisiert: „Das ist uns ein sehr wichtiger Punkt, ohne den würden wir die Rahmenvereinbarung nicht machen wollen.“

Sozial- und Innenministerium stimmten schließlich zu. Im Entwurf des Vertrags (hier abrufbar), über dessen Abschluss die Stadträte an diesem Dienstag in öffentlicher Gemeinderatssitzung (Beginn 18 Uhr, Großer Sitzungssaal des Rathauses) beraten, lautet der entsprechende Absatz:

An allen Standorten mit Maßregelvollzugseinrichtungen ist Polizeipräsenz gerade auch für das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung wichtig. Erfahrungen bestehender Standorte zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und örtlichen Polizeidienststellen sehr gut ist. Die Zahl der Polizeistellen muss sich nach dem konkreten Bedarf vor Ort richten. Sollten die Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch den Maßregelvollzug nachhaltig negativ tangiert werden, erwartet die Stadt vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration sowie dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen eine der dann veränderten örtlichen Sicherheitslage angepasste Unterstützung im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben und Möglichkeiten. Zu diesem Zweck wird die Erhaltung des Polizeireviers Winnenden mindestens für Dauer des Betriebs eines Maßregelvollzugs am ZfP Winnenden vom Land zugesagt.

Das Winnender Revier gewährleistet einen Tag-und-Nacht-Dienst an sieben Tagen

Der Winnender Polizeichef Andreas Lindauer (59) wird nächstes Jahr in den Ruhestand gehen. „Den Maßregelvollzug werde ich dienstlich nicht mehr erleben“, sagt er. Lindauer erwartet allerdings nicht, dass für seinen Nachfolger durch die Straftäter-Therapie Mehrarbeit entsteht. Die Insassen seien schließlich eingesperrt und würden bewacht. Nur bei einem etwaigen Ausbruch würde die Polizei eingeschaltet.

Es sei dann freilich von Vorteil, wenn diese möglichst rasch vor Ort sei. Zumal das ZfP jetzt schon, ohne Maßregelvollzug, für durchschnittlich zwei Einsätze am Tag sorgt, wie Lindauer unserer Redaktion im Herbst berichtet hat.

Maßregelvollzug hin oder her: „Es ist der Sache dienlich, wenn die Polizei eingreifen kann, bevor ein großer Schaden entsteht“, sagt Andreas Lindauer. Mit dem Winnender Polizeirevier und seinen fünf Dienstgruppen, die in wechselnden Schichten arbeiten, sei ein Streifendienst an 24 Stunden, sieben Tage die Woche, gewährleistet. Hinzu komme der Ermittlungsdienst in Winnenden und in Schwaikheim. Würde es in Winnenden nur noch einen Polizeiposten geben, sagt Lindauer, dann wäre nur noch der Ermittlungsdienst übrig. Die Nachtzeit würde nicht mehr abgedeckt.

Dieses Szenario dürfte durch den Vertrag mit dem Land Baden-Württemberg – vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt diesem an diesem Dienstag zu und der Maßregelvollzug wird wirklich gebaut – vorerst nicht Realität werden.